«Выдерживал почти годовые осады». Рассказываем о белорусском городе-крепости Быхове

Поклонники милитари оценят Быхов. Свой отсчет город на высоком берегу Днепра ведет с 1370 года, рассказали в программе «Путевка BY». Он был частью торгового пути «из варяг в греки». Но в историю вошел как неприступная крепость. В 1560-1570 годах Ян Ходкевич со своим отцом Иеронимом строят деревянно-земляной замок. Развитие артиллерии потребовало модернизации оборонительного сооружения. За дело берется гетман ВКЛ Ян Кароль Ходкевич. К 1619-му он возводит каменную резиденцию.

Барокко с чертами ренессанса, четкая стратегия и гениальная фортификация. Следующий хозяин – канцлер ВКЛ Лев Сапега – превращает замок в нерушимую скалу. В это же время возводят костел и синагогу. Поговаривали, что между зданиями были подземные ходы. Ходили слухи даже о тоннелях через Днепр.

Сергей Жижиян, директор Быховского историко-краеведческого музея:

Если бы тогда были газеты, то замок не сходил бы со страниц газет как опорный пункт, место, где постоянно происходят какие-то движения. Это в период Русско-польской войны и в период Северной войны. Слава неприступного города-крепости Быхова в каждом учебнике истории присутствует. Замок действительно не могли взять. Уникальная система фортификации, Сапега был парень непростой, он сюда пригласил европейских архитекторов. Если посмотреть через Google Planet или через Mаps.me на Антверпен, Роттердам, подобные голландские города, вы увидите примерно такого же ежика по фортификации. Только сейчас морские крепости вросли в город, а Быхов наоборот разросся, и вся система бастионов, равелинов там была каменная, а здесь была песочная, поэтому она исчезла. В этот период Быхов сдавался неприятелю только в результате каких-то переговоров, династических браков, а так он выдерживал почти годовые осады.