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«Славянский базар в Витебске» в 2024-м соберёт представителей 33 стран

25 июня 2024 08:41
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Витебск готовится принять гостей и участников XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Праздник пройдет с 9 по 15 июля и соберет 5 000 участников из 33 стран. Впервые на форуме ждут представителей Южно-Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар в Витебске» в 2024-м соберёт представителей 33 стран-1

Программа насыщенная и рассчитана на публику всех возрастов. Основная площадка – Летний амфитеатр – примет девять гала-концертов. Масштабный праздник объединит два главных конкурса исполнителей – детский и взрослый. Свои вокальные способности покажут представители двух десятков стран. В рамках форума пройдут традиционные дни Союзного государства, и впервые – дни культуры стран Шанхайской организации сотрудничества.

«Славянский базар в Витебске» в 2024-м соберёт представителей 33 стран-4

Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:
В рамках концерта-открытия состоится церемония вручения специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также вручение премий в области литературы и искусства за 2023-2024 годы. И, конечно, Гран-при победителю Международного детского музыкального конкурса «Витебск» именно в рамках церемонии открытии. И, безусловно, на открытии мы сможем увидеть яркие, интересные имена популярнейших и всенародно любимых артистов.

«Славянский базар в Витебске» в 2024-м соберёт представителей 33 стран-7

Концепция нынешнего фестиваля отражает важные в истории нашей страны события: 80-летие освобождения и Год качества. Посетить творческий форум могут граждане 73 стран. Те, кто приобрел билет на «Славянский базар», могут въехать на территорию Беларуси без визы с 4 по 21 июля.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Инна Адамович

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