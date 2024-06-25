«Славянский базар в Витебске» в 2024-м соберёт представителей 33 стран

Витебск готовится принять гостей и участников XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Праздник пройдет с 9 по 15 июля и соберет 5 000 участников из 33 стран. Впервые на форуме ждут представителей Южно-Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа насыщенная и рассчитана на публику всех возрастов. Основная площадка – Летний амфитеатр – примет девять гала-концертов. Масштабный праздник объединит два главных конкурса исполнителей – детский и взрослый. Свои вокальные способности покажут представители двух десятков стран. В рамках форума пройдут традиционные дни Союзного государства, и впервые – дни культуры стран Шанхайской организации сотрудничества.

Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:

В рамках концерта-открытия состоится церемония вручения специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также вручение премий в области литературы и искусства за 2023-2024 годы. И, конечно, Гран-при победителю Международного детского музыкального конкурса «Витебск» именно в рамках церемонии открытии. И, безусловно, на открытии мы сможем увидеть яркие, интересные имена популярнейших и всенародно любимых артистов.