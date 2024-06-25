Столетний юбилей празднует ветеран из Гомеля – в составе Красной армии она встретила Победу в Австрии

Уроженка Владимирской области после окончания училища в 1943 году отправилась служить операционной сестрой. С медсанбатом передвигалась в составе Красной армии, которая освобождала захваченные фашистами территории. Победный май встретила в Австрии. Награждена медалями «За отвагу», «За взятие Вены» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Лариса Одинец, дочь Антонины Янковой, участницы Великой Отечественной войны:

Она на фронте вышла замуж, вернулась. И вот у нее двое детей – мой старший брат и я. После этого, конечно, отец был военнослужащий, она ездила по военным городкам по всему Советскому Союзу. А потом уже, после демобилизации, они осели здесь, в Беларуси, приехали в Гомель.