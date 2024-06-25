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Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные

25 июня 2024 09:14
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-1

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-3

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков страна отметит День Независимости особенно масштабно!

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-6

В составе парадных расчетов пройдут 6 000 военнослужащих, проедет более 250 единиц колесной и гусеничной техники, пролетят над столицей десятки боевых самолетов и вертолетов!

Вероника Макаревич, ведущая:
Пока механизированные колонны тренируются на аэродроме Липки, в эти минуты на плацу Минской военной комендатуры свои навыки оттачивают до идеала пешие расчеты.

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-9

Кирилл Котлобай, командир взвода почетного караула:
По нашей части это плац-концерт, венец всего парада. Подготовка у нас проходит очень долго. Картинку, которую вы можете наблюдать, она не за день, не за два тренируется за несколько месяцев. Один из элементов это «Багати», который символизирует достаток. И в честь 80-летия освобождения Республики Беларусь у нас солдаты выстраиваются в цифру 80. Всего в плац-концерте принимает участие 112 человек.

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-12

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-14

Объединит тысячи солдат и задаст ритм военного парада оркестр! Мастерство талантливых музыкантов восхищает!

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-17

Ровный шаг, идеальная осанка и глаза, полные решимости. Перед вами не слабая половина человечества. Словно летние цветы, эти девушки украсят военный парад своей грацией и красотой.

Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные-20

Также в 2024 году в масштабном шествии впервые примут участие около 150 сотрудников Следственного комитета со всех регионов Республики. Бок о бок по главному проспекту столицы пройдут торжественным маршем как лейтенанты, так и полковники.

Подробнее в видео.

# День Независимости # общество # Вероника Макаревич

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