Побывали на репетиции перед парадом ко Дню Независимости – посмотрите, как тренируются военные

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков страна отметит День Независимости особенно масштабно!

В составе парадных расчетов пройдут 6 000 военнослужащих, проедет более 250 единиц колесной и гусеничной техники, пролетят над столицей десятки боевых самолетов и вертолетов! Вероника Макаревич, ведущая:

Пока механизированные колонны тренируются на аэродроме Липки, в эти минуты на плацу Минской военной комендатуры свои навыки оттачивают до идеала пешие расчеты.

Кирилл Котлобай, командир взвода почетного караула:

По нашей части это плац-концерт, венец всего парада. Подготовка у нас проходит очень долго. Картинку, которую вы можете наблюдать, она не за день, не за два тренируется – за несколько месяцев. Один из элементов – это «Багати», который символизирует достаток. И в честь 80-летия освобождения Республики Беларусь у нас солдаты выстраиваются в цифру 80. Всего в плац-концерте принимает участие 112 человек.

Объединит тысячи солдат и задаст ритм военного парада оркестр! Мастерство талантливых музыкантов восхищает!

Ровный шаг, идеальная осанка и глаза, полные решимости. Перед вами не слабая половина человечества. Словно летние цветы, эти девушки украсят военный парад своей грацией и красотой.