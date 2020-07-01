Выделение фермеру земли, проект строительства ТЦ. С какими вопросами звонили Александру Турчину жители Минской области

К губернатору обратились 20 человек. Как и обычно, большинство вопросов касалось благоустройства, состояния дорог и капитального ремонта домов. Несколько обращений затронули тему улучшения жилищных условий.

А вот жители Заславля просят решить проблему с парковочными местами на рынке и даже предложили проект строительства торгового центра. Губернатор инициативу поддерживает и в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки генплана. А в Солигорском районе фермер хочет увеличить хозяйство – вопрос только в выделении земли. Александр Турчин пообещал разобраться.

– У вас сейчас 21 гектар земли, насколько я знаю.

– Да-да.

– Ну, давайте мы добавим еще столько же, а потом дальше посмотрим, как у вас там все будет получаться, и будем двигаться дальше.

– Спасибо большое.

– Договорились?

– Договорились.