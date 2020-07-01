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Выделение фермеру земли, проект строительства ТЦ. С какими вопросами звонили Александру Турчину жители Минской области

01 июля 2020 14:42
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Новости Беларуси. Александр Турчин провел очередную прямую телефонную линию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К губернатору обратились 20 человек. Как и обычно, большинство вопросов касалось благоустройства, состояния дорог и капитального ремонта домов. Несколько обращений затронули тему улучшения жилищных условий.

Выделение фермеру земли, проект строительства ТЦ. С какими вопросами звонили Александру Турчину жители Минской области -1

А вот жители Заславля просят решить проблему с парковочными местами на рынке и даже предложили проект строительства торгового центра. Губернатор инициативу поддерживает и в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки генплана. А в Солигорском районе фермер хочет увеличить хозяйство – вопрос только в выделении земли. Александр Турчин пообещал разобраться.

Выделение фермеру земли, проект строительства ТЦ. С какими вопросами звонили Александру Турчину жители Минской области -4

У вас сейчас 21 гектар земли, насколько я знаю.
Да-да.
Ну, давайте мы добавим еще столько же, а потом дальше посмотрим, как у вас там все будет получаться, и будем двигаться дальше.
Спасибо большое.
Договорились?
Договорились.

Выделение фермеру земли, проект строительства ТЦ. С какими вопросами звонили Александру Турчину жители Минской области -7

Большинство вопросов губернатор решил сразу на месте, некоторые требуют более детального разбирательства.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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