Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное

Чем стоит гордиться в белорусском образовании и что делается для того, чтобы заинтересовать детей в обучении, рассказала директор 67-й школы Минска.

Татьяна Коваленя, директор СШ № 67 Минска:

Белорусское образование – в принципе уже только от слова «белорусское» – мы говорим о том, что мы независимая страна и у нас есть чем гордиться. В первую очередь это, конечно, система, которая выработана многими годами, десятками лет. Система образования у нас, во-первых, бесплатная. Это самое главное, поэтому любая категория граждан может получить образование в свободном доступном виде. Базовое образование в республике является обязательным, за этим следят и учреждения образования.