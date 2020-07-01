Прямой эфир

Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное

01 июля 2020 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чем стоит гордиться в белорусском образовании и что делается для того, чтобы заинтересовать детей в обучении, рассказала директор 67-й школы Минска.

Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное-1

Татьяна Коваленя, директор СШ № 67 Минска:
Белорусское образование – в принципе уже только от слова «белорусское» – мы говорим о том, что мы независимая страна и у нас есть чем гордиться. В первую очередь это, конечно, система, которая выработана многими годами, десятками лет. Система образования у нас, во-первых, бесплатная. Это самое главное, поэтому любая категория граждан может получить образование в свободном доступном виде. Базовое образование в республике является обязательным, за этим следят и учреждения образования.

Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное-4

Достижением является то, что мы открываем профильные классы. У нас есть направления работы, которые действительно каждый может выбрать для себя. Также большое количество дополнительных средств. Интерактивное обучение, лего-классы, смарт-классы – это то, с чем дети сейчас живут и чем мы должны их обеспечивать для интереса.

Подробнее можно прочитать здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Коваленя # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Хома: Алгоритм проверки подписей чётко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех
01 июля 2020 13:33

Дмитрий Хома: Алгоритм проверки подписей чётко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех

Директор 67-й школы Минска о правовом воспитании: даже в мелких вопросах формируется общественное мнение
01 июля 2020 12:53

Директор 67-й школы Минска о правовом воспитании: даже в мелких вопросах формируется общественное мнение

«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть
01 июля 2020 12:50

«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть