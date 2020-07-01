Покататься на самокате и поиграть в теннис. Чем ещё можно заняться на минских пляжах?

Много создано для активного отдыха на пляжах города. В том числе уличные тренажеры, теннисные столы… В программе «Большой город» рассказываем, как можно активно провести время на пляже.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Наше предприятие понимает, что отдых на пляже подразумевает не только лежание под солнцем и купание. Но люди приходят и активно отдыхают. В последнее время очень активно пользуются волейбольными площадками отдыхающие и спортивными тренажерами. Мы последние 3-4 года устанавливаем спортивные тренажеры – у нас установлено более 50 единиц уличных тренажеров, которые пользуются популярностью. Дополнительно установлено два теннисных стола на Цнянском водохранилище, пляж №2. Мы смотрим, что отдыхающие активно начинают играть в теннис, поэтому я думаю, что в следующем году у нас появится больше теннисных столов в зонах отдыха.