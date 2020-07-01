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Покататься на самокате и поиграть в теннис. Чем ещё можно заняться на минских пляжах?

01 июля 2020 14:21
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Много создано для активного отдыха на пляжах города. В том числе уличные тренажеры, теннисные столы… В программе «Большой город» рассказываем, как можно активно провести время на пляже.

Покататься на самокате и поиграть в теннис. Чем ещё можно заняться на минских пляжах?-1

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Наше предприятие понимает, что отдых на пляже подразумевает не только лежание под солнцем и купание. Но люди приходят и активно отдыхают. В последнее время очень активно пользуются волейбольными площадками отдыхающие и спортивными тренажерами. Мы последние 3-4 года устанавливаем спортивные тренажеры – у нас установлено более 50 единиц уличных тренажеров, которые пользуются популярностью. Дополнительно установлено два теннисных стола на Цнянском водохранилище, пляж №2. Мы смотрим, что отдыхающие активно начинают играть в теннис, поэтому я думаю, что в следующем году у нас появится больше теннисных столов в зонах отдыха.

Покататься на самокате и поиграть в теннис. Чем ещё можно заняться на минских пляжах?-4

Что можно взять напрокат на пляжах города?

Павел Богданчик:
Допустим, на Цняском, Заславском водохранилищах, Дрозды – есть пункты проката. Пользуются катамаранами, велосипеды, самокаты сдают в прокат. На Цнянском водохранилище появился паровозик, на котором дети катаются в свое удовольствие. Также сдают теннисные ракетки, волейбольные мячи и сетки, электромобили сдают на Цнянке.

# Отдых # общество # Павел Богданчик # Екатерина Забенько

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