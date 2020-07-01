Дмитрий Хома: Алгоритм проверки подписей чётко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех

Новости Беларуси. Алгоритм проверки подписей в поддержку выдвижения кандидатов чётко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех претендентов на пост главы государства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Витебской областной комиссии по выборам Президента Дмитрий Хома.

Дмитрий Хома привёл статистику по Витебской области. Так, в поддержку выдвижения Виктора Бабарико подано 23 952 подписи, из которых достоверными признаны 11 495, Андрея Дмитриева – 11 523 (10 730), Анны Канопацкой – 7 931 (7 650), Александра Лукашенко – 217 367 (215 840). У Светланы Тихановской было сдано 10 976 подписей, из них достоверными после проверки признаны 10 726, у Валерия Цепкало – 7 574 (3 620), у Сергея Черечня – 20 063 (18 734).

Председатель областной комиссии рассказал, как проверяются подписи. Алгоритм прописан в Избирательном кодексе, в частности в ст.61. На первом этапе определяются те подписи, которые не подлежат учёту и проверке. Отбраковывают, например, те, что были собраны на территории одного района у людей, проживающих в другом.

Комиссия определяет порядок работы: какие подписные листы будут проверять, чётные или нечётные, какое количество подписей будет подлежать проверке и т.д. Дмитрий Хома обратил внимание, что этот порядок одинаков для всех претендентов. Так, для первой проверки у каждого выбирается не менее 20% подписей, независимо от того, сколько их сдали инициативные группы.

Способы используются разные.

«Могут направляться запросы в различные организации, в первую очередь в отделы по гражданству и миграции, кассово-расчётные центры, чтобы провести сверку данных. Иногда используется способ личного обзвона. Это сложная кропотливая работа», – отметил Дмитрий Хома.

Если в результате набирается более 15% такого брака, то назначается вторая проверка. Для нее берётся ещё 15% «автографов». Если и из них более 15% признаются недостоверными, то все подписи, поданные за этого кандидата в комиссию, признаются недостоверными и не учитываются.

Как это работает, Дмитрий Хома пояснил на математическом примере: «Сдана 1000 подписей, 200 из них отобрали для проверки. В итоге 30 оказались недостоверными. Тогда берется и проверяется ещё 150. Если из них 23 подписи будут недостоверными, значит, вся тысяча не учитывается. Если суммировать 23 и 30, разделить на 350 и умножить на 100%, то получается более 15%».

По словам председателя Витебской областной комиссии, проводить вторую проверку пришлось по трём претендентам. В то же время у одного из участников предвыборной гонки после первой проверки недостоверных подписей набралось на 14,86%. Повторную не назначали. Подписи не засчитывались, если комиссия не могла идентифицировать избирателя, не совпадали его паспортные данные.

«Где-то умершие люди были в списке, где-то часть записей была выполнена одним человеком», – добавил собеседник.