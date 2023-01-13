Минской области исполняется 85 лет! Рассказываем о достижениях региона
Новости Беларуси. Минская область отмечает 85-летний юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня регион динамично развивается. Причем не только в сфере АПК. По многим позициям область продолжает держать лидерство. Праздничные мероприятия проходят по всему центральному региону. Главное торжество состоится в Молодечно, где наградят лучших представителей профессии.
Материал Алеси Ивановой.
Около 40 тысяч квадратных километров, 22 района и город Жодино. Почти 1,5 миллиона жителей. За годы существования Минская область из небольшой губернии стала крупнейшей административно-территориальной единицей Беларуси. Сегодня здесь равномерно развиваются все сферы жизни общества. Во многих из них Минщина держит лидирующую позицию.
Так повелось, что центральный регион аграрный. Именно здесь трудятся лучшие животноводы, инженеры и механизаторы. Круглый год работники сельского хозяйства работают для того, чтобы мы, белорусы, всегда были с хлебом на столе. Тому подтверждение – итоги жатвы. Ежегодно каравай Минской области растет. Только в 2022-м аграрии намолотили свыше 2 миллионов тонн зерна без учета кукурузы.
Подробности в видеоматериале.
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