Минской области исполняется 85 лет! Рассказываем о достижениях региона

Новости Беларуси. Минская область отмечает 85-летний юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня регион динамично развивается. Причем не только в сфере АПК. По многим позициям область продолжает держать лидерство. Праздничные мероприятия проходят по всему центральному региону. Главное торжество состоится в Молодечно, где наградят лучших представителей профессии. Материал Алеси Ивановой.

Около 40 тысяч квадратных километров, 22 района и город Жодино. Почти 1,5 миллиона жителей. За годы существования Минская область из небольшой губернии стала крупнейшей административно-территориальной единицей Беларуси. Сегодня здесь равномерно развиваются все сферы жизни общества. Во многих из них Минщина держит лидирующую позицию.