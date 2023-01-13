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Минской области исполняется 85 лет! Рассказываем о достижениях региона

13 января 2023 13:41
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Новости Беларуси. Минская область отмечает 85-летний юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня регион динамично развивается. Причем не только в сфере АПК. По многим позициям область продолжает держать лидерство. Праздничные мероприятия проходят по всему центральному региону. Главное торжество состоится в Молодечно, где наградят лучших представителей профессии.

Материал Алеси Ивановой.

Минской области исполняется 85 лет! Рассказываем о достижениях региона-1

Около 40 тысяч квадратных километров, 22 района и город Жодино. Почти 1,5 миллиона жителей. За годы существования Минская область из небольшой губернии стала крупнейшей административно-территориальной единицей Беларуси. Сегодня здесь равномерно развиваются все сферы жизни общества. Во многих из них Минщина держит лидирующую позицию.

Минской области исполняется 85 лет! Рассказываем о достижениях региона-4

Так повелось, что центральный регион аграрный. Именно здесь трудятся лучшие животноводы, инженеры и механизаторы. Круглый год работники сельского хозяйства работают для того, чтобы мы, белорусы, всегда были с хлебом на столе. Тому подтверждение – итоги жатвы. Ежегодно каравай Минской области растет. Только в 2022-м аграрии намолотили свыше 2 миллионов тонн зерна без учета кукурузы.

Подробности в видеоматериале.

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# Праздничные даты # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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