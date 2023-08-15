«Выдано более 2 тысяч разрешений». В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях

Новости Беларуси. В столице стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях. О том, как обеспечивается сохранность городских инженерных сетей, говорили сегодня на встрече замглавы мэра Олега Корзуна с коллективом технического управления Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К проведению земляных работ в Минске предъявляются высокие требования. По завершении на территории обязательно проводится благоустройство. Всего с начала года в Минске выполнено более 1 300 аварийных раскопок.

Игорь Ермоленко, директор КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:

Выдано более 2 тысяч разрешений на проведение земляных работ, осуществляется контроль. Более чем на половине этих разрешений уже выполнены работы, они завершены, ордеры закрыты. После того как закрываются ордеры, проводится благоустройство. На 30 % ведутся сейчас работы, и держится все на контроле техническим управлением, восстановление и проведение этих работ, восстановление и благоустройство.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Задачи, которые стоят перед предприятием, они заключаются в том, чтобы после работ, которые проводятся заказчиками-подрядчиками по прокладке подземных инженерных сетей, обязательно было восстановлено благоустройство. Чтобы нерадивые подрядчики, которые работают на территории города, оставляют после себя бардак, на территории города работать не должны.