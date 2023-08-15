Плохое самочувствие и слабость. Как понять, что вашему организму не хватает железа?

Вера Позняк, корреспондент:

Более двух миллиардов людей в мире страдают о железодефицитной анемии. Быстрая утомляемость, головокружение и обмороки – нередкие спутники такого состояния. Как справиться с нехваткой железа в организме? Попробуем разобраться.

Каждый день мы теряем около 1 мг железа и примерно столько же поступает в наш организм вместе с пищей. Дисбаланс между этими значениями способствует развитию железодефицитной анемии.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Железодефицитная анемия – это снижение железа в крови у человека. Чаще всего она возникает во время хронических кровотечений. У мужчин в организме находится 3,5 грамма железа, у женщин – 2,5. В пожилом возрасте учащаются хронические кровотечения, будь то геморрой, полипы толстой кишки, язвенные заболевания желудка.

Высокая необходимость в железе у беременных и кормящих женщин, а также недоношенных детей и подростков. Быть внимательными к такому показателю стоит при наличии инфекционных и опухолевых заболеваний.