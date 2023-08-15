Плохое самочувствие и слабость. Как понять, что вашему организму не хватает железа?
Вера Позняк, корреспондент:
Более двух миллиардов людей в мире страдают о железодефицитной анемии. Быстрая утомляемость, головокружение и обмороки – нередкие спутники такого состояния. Как справиться с нехваткой железа в организме? Попробуем разобраться.
Каждый день мы теряем около 1 мг железа и примерно столько же поступает в наш организм вместе с пищей. Дисбаланс между этими значениями способствует развитию железодефицитной анемии.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Железодефицитная анемия – это снижение железа в крови у человека. Чаще всего она возникает во время хронических кровотечений. У мужчин в организме находится 3,5 грамма железа, у женщин – 2,5. В пожилом возрасте учащаются хронические кровотечения, будь то геморрой, полипы толстой кишки, язвенные заболевания желудка.
Высокая необходимость в железе у беременных и кормящих женщин, а также недоношенных детей и подростков. Быть внимательными к такому показателю стоит при наличии инфекционных и опухолевых заболеваний.
Андрей Авдеюк:
Симптомы железодефицитной анемии – это слабость, одышка, сердцебиение. Может быть синдром беспокойных ног, когда человек сидит и ему постоянно хочется шевелить ногами. Как таковых симптомов, которые четко говорят, что это железодефицитная анемия, нет. Доктор выявляет это все на общем анализе крови и когда сдается биохимический анализ крови.
Железо – это необходимый микроэлемент для человека. Он отвечает за транспорт кислорода в наш организм, протекание большинства биохимических реакций и входит в состав гемоглобина крови. При длительном течении анемии могут нарушиться функции печени, появиться сбои в работе иммунной и нервной систем, у детей такой дефицит сулит задержку роста и интеллектуального развития.
Андрей Авдеюк:
Существует пять степеней развития железодефицитной анемии, человек не может запустить это, потому что он себя будет очень плохо чувствовать. Он в любом случае будет обращаться к врачу с общими симптомами, потому что кислород не доходит до периферических нервных окончаний, будет ползание мурашек, особенно в ногах.
Важно включить в свой рацион продукты, содержащие железо, а так же пищу, которая способствует его усвоению. Это продукты животного происхождения – телятина, говядина, баранина, мясо кролика, печень и язык. А вот в сочетании с овощами можно повысить вероятность его усвоения. Помните, что из мяса усваивается до 30 % железа, из рыбы – 10 %, а из растительной пищи всего лишь 5 %.
Андрей Авдеюк:
Лечение железодефицитной анемии долгое. Когда гемоглобин придет в норму, нам нужно заполнить депо железа в костном мозге. Поэтому даже когда приходит в норму гемоглобин, нужно еще минимум две недели принимать препараты железа, контролируя это биохимическим анализом крови.
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