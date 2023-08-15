В Минске впервые пройдёт акция «Поделюсь урожаем». В чём суть и как принять участие?

Новости Беларуси. Благотворительную акцию «Поделюсь урожаем» запустили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Данная акция пройдет впервые.

Суть в том, что садоводы и огородники могут отдать выращенную продукцию тем, у кого нет дачных участков. Фрукты, ягоды и овощи передают инвалидам, пожилым людям и малоимущим гражданам. Это не только возможность оказать помощь людям, но и найти применение излишкам свежего урожая.

Татьяна Гонтаренко:

Творить добро – это всегда хорошо. Вы понимаете, что те, у кого есть дачи, всегда собирают урожаи хорошие. Акция это здорово и для молодых, и для пожилых. Я представитель пожилого возраста, поэтому и инициируемую акцию приветствую.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

У нас в обслуживании надомном состоит почти 4,5 тысячи получателей наших соцуслуг. Конечно, это одинокие пожилые люди и инвалиды. Если у нас есть такая категория, как малообеспеченные граждане. В списках такие категории есть, контакты есть. Чисто технически, наш социальный работник либо человек сам придет в наш соццентр, если он имеет такую возможность отдать принесенную продукцию либо ее доставят наши соцработники.