«Искусство – это его жизнь». Почему обязательно стоит посетить выставку работ Леонида Щемелёва?

Валерия Яскевич, корреспондент:

В галерее искусств зазвучала «Симфония красок». Уникальные полотна Леонида Щемелева из семейной коллекции позволят соприкоснуться с удивительной вселенной художника. Выставка приурочена к столетию со дня рождения народного мастера Беларуси.

Дарья Солонинко, научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:

Выставка разноплановая, на ней представлены как пейзажи родной страны Леонида Дмитриевича – Беларуси, так и портреты его родных и близких людей, которые всегда были для него вдохновением, также натюрморты. Картины хранят в себе память целых поколений. Здесь представлена хроника творчества 60-х. В разное время художники отправлялись на Север в поисках вдохновения, новых тем и мотивов. И у Леонида Дмитриевича случился однажды северный вояж.

Маргарита Щемелева, дочь художника:

Папа приезжает с большим грузом, в котором очень много этюдов после поездки на Север. Мы с открытым ртом слушали. Я не представляла себе, что такое Север. Когда он открыл холсты, распаковал. Я помню, что мы все, вся семья была поражена этим его новым видением цвета, мазком, характеристиками людей, какая-то стилизация, трансформация лиц. Вернисаж наполнен яркими и сочными красками. В этих работах считывается становление творческой личности автора. Мастер всегда творил по-разному и каждый его взмах кисти был неповторимым. Маргарита Щемелева:

Он даже сказал когда-то журналисту в 1987 году, что, вы знаете, я хожу в мастерскую, потому что я еще не все сделал, а ему уже там было очень много лет. Ему было интересно искать какой-то новый язык, материалы новые. Он тут оперирует и контрастами, и ахроматикой. Это замечательная работа «Море нарочанское», отец очень часто выезжал на этюды, сидел в машине или выходил и выискивал какие-то красивые места. Он говорил, что это мажор, это восторг. Вообще, его любимое слово было – восторг. Атмосфера загородной жизни и красота белорусской природы. Настоящая арт-терапия. Эти шедевры не теряют своей актуальности.

Маргарита Щемелева:

Я думаю, что так и работают его картины, так и работают его произведения. Это все время обратная связь, работа-зритель. Он этого и добивался. В этой работе еще присутствует лошадь – это его любимый персонаж во всех работах и по жизни. Он очень любил лошадей. – А конный спорт был в его жизни? В его жизни была кавалерия. Он в 1943 году перешел в кавалерийский отряд под управлением Доватора, он очень много слышал о нем. И в 1975 году он написал картину «Генерал Доватора». Она есть в этой галерее. Когда он меня, например, писал, мне могло что-то не нравиться, а теперь я вижу, что он так реалистично меня показал, он так меня почувствовал. – А что касаемо работы, где сам художник изображен?