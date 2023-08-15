«Искусство – это его жизнь». Почему обязательно стоит посетить выставку работ Леонида Щемелёва?
Валерия Яскевич, корреспондент:
В галерее искусств зазвучала «Симфония красок». Уникальные полотна Леонида Щемелева из семейной коллекции позволят соприкоснуться с удивительной вселенной художника.
Выставка приурочена к столетию со дня рождения народного мастера Беларуси.
Дарья Солонинко, научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:
Выставка разноплановая, на ней представлены как пейзажи родной страны Леонида Дмитриевича – Беларуси, так и портреты его родных и близких людей, которые всегда были для него вдохновением, также натюрморты.
Картины хранят в себе память целых поколений. Здесь представлена хроника творчества 60-х. В разное время художники отправлялись на Север в поисках вдохновения, новых тем и мотивов. И у Леонида Дмитриевича случился однажды северный вояж.
Маргарита Щемелева, дочь художника:
Папа приезжает с большим грузом, в котором очень много этюдов после поездки на Север. Мы с открытым ртом слушали. Я не представляла себе, что такое Север. Когда он открыл холсты, распаковал. Я помню, что мы все, вся семья была поражена этим его новым видением цвета, мазком, характеристиками людей, какая-то стилизация, трансформация лиц.
Вернисаж наполнен яркими и сочными красками. В этих работах считывается становление творческой личности автора. Мастер всегда творил по-разному и каждый его взмах кисти был неповторимым.
Маргарита Щемелева:
Он даже сказал когда-то журналисту в 1987 году, что, вы знаете, я хожу в мастерскую, потому что я еще не все сделал, а ему уже там было очень много лет. Ему было интересно искать какой-то новый язык, материалы новые. Он тут оперирует и контрастами, и ахроматикой.
Это замечательная работа «Море нарочанское», отец очень часто выезжал на этюды, сидел в машине или выходил и выискивал какие-то красивые места. Он говорил, что это мажор, это восторг. Вообще, его любимое слово было – восторг.
Атмосфера загородной жизни и красота белорусской природы. Настоящая арт-терапия. Эти шедевры не теряют своей актуальности.
Маргарита Щемелева:
Я думаю, что так и работают его картины, так и работают его произведения. Это все время обратная связь, работа-зритель. Он этого и добивался. В этой работе еще присутствует лошадь – это его любимый персонаж во всех работах и по жизни. Он очень любил лошадей.
– А конный спорт был в его жизни?
В его жизни была кавалерия. Он в 1943 году перешел в кавалерийский отряд под управлением Доватора, он очень много слышал о нем. И в 1975 году он написал картину «Генерал Доватора». Она есть в этой галерее.
Когда он меня, например, писал, мне могло что-то не нравиться, а теперь я вижу, что он так реалистично меня показал, он так меня почувствовал.
– А что касаемо работы, где сам художник изображен?
Это его очень важное наполнение. Он же жил этим. Для него искусство – это была его жизнь. Он другой не представлял. Поэтому себя он и в зеркалах рисовал как отражение.
– Насколько это в вашей жизни отразилось?
Очень мощно, он меня научил любить цвет. Опосредованно, он никогда не заставлял. Просто видя, как отец фанатично предан своему делу. Его дети как бы присматривались, конечно, многие пошли по его стопам. Именно впитали, потому что он никогда назойливо не заставлял делать так или делать так. Но он умел похвалить.
Главным источником вдохновения для художника была его семья. Насладиться семейными реликвиями можно до начала октября.