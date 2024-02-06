«Обладает оздоравливающим действием». Насколько полезен кумыс?

Продукция белорусских молокоперерабатывающих предприятий известна далеко за пределами нашей страны. Уровень самообеспечения Беларуси по молоку 267 % – это значит, что мы не только с лихвой покрываем потребности внутреннего рынка, но и достаточно много продаем на экспорт. Ассортимент молочной промышленности – более 1 800 наименований, причем количество, конечно же, не снижает качество. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно ли реально лечить молоком? До революции было весьма популярным было ездить к калмыкам на кумысы, оздоравливаться этим молочным продуктом.
Ольга Гончаренко, нутрициолог, врач:
Да, раньше в советские времена были санатории, в которых лечили кумысом. Лечили легочные заболевания. Даже Толстой проходил кумысолечение. Кумыс же изготавливается не из коровьего молока, а из молока кобылы. Оно также обладает противораковыми действиями, потому что содержит пантотеновую кислоту. Также кумыс обладает оздоравливающим действием, то есть действительно так и есть, что лечили легочные заболевания. Сейчас даже они еще остались. По-моему, в Беларуси даже не то чтобы прямо кумысные санатории, но есть санатории, в которых кумыс активно используется.
Пять основных видов. Каким бывает мороженое – подробнее здесь.