«Выбиваются точки опоры». Как помочь ребёнку пережить развод родителей?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Развод родителей дети всегда воспринимают болезненно. Как все-таки подготовить ребенка к этому событию? Что сказать, какие правильные слова подобрать?

Они любили друг друга, но потом их пути разошлись. Часто супружеские пары разводятся, причем статистика неутешительна. Хорошо, когда удается разойтись с миром, но если в семье есть дети, без драмы обходится не всегда. Каждый из бывших супругов тянет одеяло на себя, забывая об интересах ребенка. Обиды и гнев порой заглушают здравый смысл. О том, как не разругаться друг с другом в пух и прах и не лишить малыша отца или матери, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Евтихова, психолог:

Знаете, скажу самый лучший вариант, который очень редко, на самом деле, применяют. Я сопровождала семейную пару в этой истории – разводе. С детьми работал детский психолог, а работала со взрослыми. Скажем так, за несколько месяцев, может, за полгода, я точно не помню, до этого факта, что родители разъехались, с детьми разговаривали, детей готовили. Дети поняли, что, в принципе, у них остаются и мама, и папа, только они теперь будут жить в разных местах. Конечно, папа выполнял все свои обязанности как отца, несколько раз встречался. В общем-то, дети поняли, что в их жизни родители остаются. Потому что самый большой страх – вдруг, частая, внезапная утрата одного родителя. Очень выбиваются точки опоры. Но если этот родитель не был утрачен, а как-то организовано, что он есть, но в другой системе, то для детей, конечно, это менее болезненно.

Алеся Лакина:

Все-таки кто разговаривал – родители, психолог или это такая комплексная работа?

Наталья Евтихова:

Все – и родители, и психолог.