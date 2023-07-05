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«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва

05 июля 2023 20:52
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Большое путешествие участников проекта «Поезд Памяти» подходит к финалу. Сегодня, 5 июля, школьники прибыли в последнюю точку маршрута – Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошел для ребят этот день и какие эмоции они испытывают – в путевом дневнике расскажет Анна Корольчук.

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Одна из последних композиций Музея Победы – это битва за Москву. Новое музейное пространство из девяти залов занимает 1 200 квадратных метров. В достоверных декорациях и ярких художественных образах запечатлели подвиг защитников столицы СССР. Здесь можно увидеть уникальные предметы, среди них шинель генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, героически погибшего при контрнаступлении под Москвой.

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-4

– Детям своим детей расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите, чтобы тоже запомнили.

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-7

Илья Волков, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Мне кажется, с точки зрения технической совершенно удивительная огромная работа. Поскольку масштаб и самого музея, и самих реконструкций, он впечатляет.

– Я из Минска и впервые в Москве. Для меня это большая честь, я очень рада, что наш проект заканчивается именно в этом городе-герое. Я уверена, что я еще вернусь сюда вновь со своими родителями и покажу этот славный город. Спасибо вам!

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-10

Сергей Собянин, мэр Москвы:
Вообще Минск и Москва города-побратимы. Поэтому сам Бог велел дружить. И я думаю, что мало минчан, которые не были в Москве и не знают Москву.

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-13

Любовь Михайлович, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
«Поезд Памяти» научил меня любить свою родину. Он мне показал, насколько ценна была победа, которую завоевали наши прадеды, насколько ценно это мирное небо над нашей головой. Я приеду домой и поцелую своих бабушек и дедушек. И обязательно посещу могилу своего прадеда, участника Великой Отечественной войны.

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-16

Павел Головинов, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Мы столько нового узнали в разных уголках нашей страны и в ближайшем зарубежье, в Беларуси, что совсем с другими мыслями сюда возвращаемся.

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-19

Кирилл Фотиев, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Меня очень большие впечатления пробирают от «Поезда Памяти». Ведь мы познакомились со многими историческими событиями, побольше узнали о них.

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва-22

Константин Косачев, член Совета Федерации Федерального Собрания России:
За эти две недели они прошли огромный путь, который их деды и прадеды проходили за те самые 1 418 дней Великой Отечественной войны. Я уверен, что они через всю свою жизнь обязательно пронесут это чувство сопричастности к подвигу предков и ту самую настоящую дружбу, которую они совершенно точно нашли в нашем Поезде.

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Собянин # Анна Корольчук # Константин Косачев # Фотофакт

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