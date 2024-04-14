Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны

В последнее время мы все чаще говорим о патриотизме и как воспитать это чувство в молодом поколении. Наверное, самый лучший способ – показать на своем примере, как любить Родину, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Мычка нашла несколько по-настоящему вдохновляющих примеров.

Каждую пятницу (а в День Победы на целые сутки) в агородородке Ходосы зажигают огонь памяти. Пламя, которое напоминает о хрупкости мира, появилось здесь по инициативе местных жителей. Братскую могилу не только обновили, но и дополнили новыми деталями. Фермеры помогли заменить гранитные плиты с именами, а выходцы из Ракитенки предложили увековечить память о деревне, от которой немцы оставили только пепел.

Анатолий Прудников, председатель Ходосовского сельского исполнительного комитета:

Именно люди собрали на мемориальную доску, камень мы нашли на территории нашего сельсовета гранитный. Это один из элементов напоминания о том, что вот такие события мы свято чтим в современной Беларуси.

Теперь это целый комплекс, словно маяк, ведет к исторической справедливости и правде молодое поколение. Вахта памяти, смена караула и каждая буква на плитах – это еще и исследовательская работа, которую проводят местные школьники.

Евгений Лейченко, учащийся Ходосовской средней школы:

Я чувствую гордость за своих земляков, которые освобождали этот район, другие районы. И я хочу, чтобы больше не было войны. Это самое главное.

Инна Сазанович, педагог-организатор Ходосовской средней школы:

Им это интересно, они хотят вахтой памяти, почетным караулом как бы показать пример, дать взрослым понять, что они такие же патриоты, как и были их родители и прадеды. Скоро здесь появится площадь Государственного герба и флага. Фермеры и предприниматели своими силами уже изготавливают флагшток, высота которого будет 13 метров.