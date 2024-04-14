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Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны

14 апреля 2024 17:15
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В последнее время мы все чаще говорим о патриотизме и как воспитать это чувство в молодом поколении. Наверное, самый лучший способ – показать на своем примере, как любить Родину, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Мычка нашла несколько по-настоящему вдохновляющих примеров.

Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны-1

Каждую пятницу (а в День Победы на целые сутки) в агородородке Ходосы зажигают огонь памяти. Пламя, которое напоминает о хрупкости мира, появилось здесь по инициативе местных жителей. Братскую могилу не только обновили, но и дополнили новыми деталями. Фермеры помогли заменить гранитные плиты с именами, а выходцы из Ракитенки предложили увековечить память о деревне, от которой немцы оставили только пепел.

Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны-4

Анатолий Прудников, председатель Ходосовского сельского исполнительного комитета:
Именно люди собрали на мемориальную доску, камень мы нашли на территории нашего сельсовета гранитный. Это один из элементов напоминания о том, что вот такие события мы свято чтим в современной Беларуси.

Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны-7

Теперь это целый комплекс, словно маяк, ведет к исторической справедливости и правде молодое поколение. Вахта памяти, смена караула и каждая буква на плитах – это еще и исследовательская работа, которую проводят местные школьники.

Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны-10

Евгений Лейченко, учащийся Ходосовской средней школы:
Я чувствую гордость за своих земляков, которые освобождали этот район, другие районы. И я хочу, чтобы больше не было войны. Это самое главное.

Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны-13

Инна Сазанович, педагог-организатор Ходосовской средней школы:
Им это интересно, они хотят вахтой памяти, почетным караулом как бы показать пример, дать взрослым понять, что они такие же патриоты, как и были их родители и прадеды.

Скоро здесь появится площадь Государственного герба и флага. Фермеры и предприниматели своими силами уже изготавливают флагшток, высота которого будет 13 метров.

Как воспитывают чувство патриотизма у молодёжи Беларуси? Вдохновляющие примеры со всей страны-16

Анатолий Прудников:
Поскольку все мероприятия памятные проходят вблизи Братской могилы, и когда звучит наш государственный гимн, равнение на флаг это гордость, захватывает дух. И мы понимаем, что такая площадь должна у нас быть, именно наш государственный флаг должен развеваться над нами.

Подробнее смотрите в сюжете.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юлия Мычка

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