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В Беларуси выберут лучшего участкового и инспектора по делам несовершеннолетних

14 ноября 2023 07:43
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Новости Беларуси. В Беларуси выберут лучшего участкового и инспектора по делам несовершеннолетних. В течение нескольких дней свои навыки покажут участники из всех областей и столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выберут лучшего участкового и инспектора по делам несовершеннолетних-1

Они соревнуются в личном и командном зачетах. Первый этап – строевая подготовка. Далее предстоит показать знание теории, ораторские навыки и уровень огневой, тактической и в целом физической подготовки. Победителей назовут 16 ноября. В 2023 году соревнования приурочены к 100-летию службы участковых инспекторов милиции.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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