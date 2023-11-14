Новости Беларуси. В Беларуси выберут лучшего участкового и инспектора по делам несовершеннолетних. В течение нескольких дней свои навыки покажут участники из всех областей и столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси выберут лучшего участкового и инспектора по делам несовершеннолетних. В течение нескольких дней свои навыки покажут участники из всех областей и столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они соревнуются в личном и командном зачетах. Первый этап – строевая подготовка. Далее предстоит показать знание теории, ораторские навыки и уровень огневой, тактической и в целом физической подготовки. Победителей назовут 16 ноября. В 2023 году соревнования приурочены к 100-летию службы участковых инспекторов милиции.