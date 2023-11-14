Новый сезон проекта «100 идей для Беларуси» стартует в Минске. В 2023 году есть изменения

Новости Беларуси. Еще «100 идей для Беларуси». Новый сезон молодежного республиканского проекта начинается сегодня, 14 ноября. Старт дадут торжественно на базе учебного центра холдинга «Горизонт» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправной точкой станет объявление о начале приема заявок для участия в брендовом проекте современной Беларуси. Их юные новаторы смогут отправить, заполнив анкету, которая сегодня станет доступна на обновленном сайте конкурса. В 2023 году есть изменения.

Выделены три возрастные группы участников, вместо двух. Основные номинации проекта те же, всего их 10: от энергетики, в том числе атомной, до национальной безопасности и здравоохранения. В каждой экспертный совет определит по три победителя. Научную деятельность молодежи организаторы конкурса ориентируют на те сферы, в которых нуждается реальный сектор экономики Беларуси.