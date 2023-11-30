«Давали деньги на строительство храма». Как мошенники собирают деньги на благотворительность?
Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как зачастую бывает: в интернете просто всплывает какое-то объявление. Как правило, операция нужна срочно, переводите деньги прямо сейчас, потому что за границей, завтра уже они уезжают. Естественно, человек на эмоциях, в порыве, даже я судя по себе, готов перевести эти деньги, не зная, что они пойдут мошенникам. Не сталкивались с такими ситуациями? Расскажите, Ольга.
Ольга Баранская, психолог, сексолог:
У меня [в Курасовщине – прим. ред.] квартира с 2000 года. Как только снесли, самолет здесь стоял, и в нем было детское кафе, на месте, где стоял самолет, кто из района, знает, построились эти дома. Рядышком была заложена церковь. Было понятно, что это церковь. То есть в дома мы вселились, и этот пустырь на месте будущей церкви. Мы все ждали, затаив дыхание. По квартирам к нам, новоселам, начали ходить ребята очень на вас [священника – прим. ред.] похожие, в таком же платье. Мы с удовольствием помогали на постройку церкви.
Наталья Надольская:
То есть вы давали деньги на строительство храма мошенникам?
Ольга Баранская:
Конечно, мы-то не знали. На нем же не написано, что он мошенник.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Действительно. Пришли, просят.
Ольга Баранская:
Он объяснял. Естественно, как любой мошенник он оперирует определенными фактами, говорит.
Михаил Свито:
Они убедительные всегда, в основном.
Ольга Баранская:
Очень убедительно. И сбрасывались.
Наталья Надольская:
Ничего святого у людей.
Ольга Баранская:
Начали ходить ребята уже в другой форме с погонами. Объясняют, что не давайте, пожалуйста, это мошенники.
Михаил Свито:
Давайте нам?
Ольга Баранская:
«Нам давайте, пожалуйста, объяснения под подпись, кому вы что дали». Это была вообще целая эпопея. Потом опять начали ходить. Я доверчивый человек.
Михаил Свито:
Мне кажется, вы им просто понравились.
Ольга Баранская:
Сейчас мне очень нравится эта церковь, которая стоит. Там такой прекрасный колокольный звон. Я не знаю, кто занимается распределением ролей, звонарь, наверное, какой-то есть – шикарно. Сейчас я живу за городом, а в квартире живет сын. Я когда его навещаю…
Михаил Свито:
Слушаете колокольный звон?
Ольга Баранская:
Да.
Наталья Надольская:
Представляете, какой была бы церковь, если бы все собранные деньги, которые ушли мошенникам, были направлены на строительство?
Ольга Баранская:
Совершенно верно.
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