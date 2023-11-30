«Давали деньги на строительство храма». Как мошенники собирают деньги на благотворительность?

Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как зачастую бывает: в интернете просто всплывает какое-то объявление. Как правило, операция нужна срочно, переводите деньги прямо сейчас, потому что за границей, завтра уже они уезжают. Естественно, человек на эмоциях, в порыве, даже я судя по себе, готов перевести эти деньги, не зная, что они пойдут мошенникам. Не сталкивались с такими ситуациями? Расскажите, Ольга.

Ольга Баранская, психолог, сексолог:

У меня [в Курасовщине – прим. ред.] квартира с 2000 года. Как только снесли, самолет здесь стоял, и в нем было детское кафе, на месте, где стоял самолет, кто из района, знает, построились эти дома. Рядышком была заложена церковь. Было понятно, что это церковь. То есть в дома мы вселились, и этот пустырь на месте будущей церкви. Мы все ждали, затаив дыхание. По квартирам к нам, новоселам, начали ходить ребята очень на вас [священника – прим. ред.] похожие, в таком же платье. Мы с удовольствием помогали на постройку церкви. Наталья Надольская:

То есть вы давали деньги на строительство храма мошенникам? Ольга Баранская:

Конечно, мы-то не знали. На нем же не написано, что он мошенник. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Действительно. Пришли, просят. Ольга Баранская:

Он объяснял. Естественно, как любой мошенник он оперирует определенными фактами, говорит. Михаил Свито:

Они убедительные всегда, в основном.