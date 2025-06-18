В Минске проходит семинар «Суверенная платформа искусственного интеллекта»

О перспективах внедрения современных технологий и цифровизации банковской сферы говорили сегодня. 18 июня, в столице. Семинар «Суверенная платформа искусственного интеллекта» собрал представителей более 90 белорусских и зарубежных компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглые столы, семинары и презентации – программа включает свыше 20 тематических мероприятий. Основная задача – разработка практических решений на основе искусственного интеллекта. Они будут направлены на создание программно-технических продуктов, которые повысят безопасность и улучшат контроль клиентских взаимодействий в банковской сфере.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси: В последний год случился значительный прорыв, и Республика Беларусь, и, в частности, банковский сектор – должны находиться в тренде, все-таки искусственный интеллект – это про сокращение затрат, это про повышение производительности труда конкретных людей.

Андрей Илюкевич, директор Центра банковских технологий:

Особенность платформы, которой мы уже начали заниматься, состоит в том, что наша платформа опирается на ценности Республики Беларусь, это закрытая платформа, она будет работать без интернета, чтобы была возможность обеспечить банковскую тайну и другие вопросы.

В настоящее время в стране формируется специальная экспертная группа по внедрению искусственного интеллекта. Она займется оттачиванием критериев отбора бизнес-кейсов и оценкой возможных эффектов от их использования.