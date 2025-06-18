Прямой эфир

В Могилёвском районе стартовал областной отборочный тур республиканского конкурса «Властелин села»

18 июня 2025 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Семейный праздник с белорусским колоритом: в Могилевской области выбирают «Властелина села – 2025». Из 72 семей-участников районных этапов в финал вышли 14 сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они сразятся за право представлять область на республиканском уровне! 

В Могилёвском районе стартовал областной отборочный тур республиканского конкурса «Властелин села»-2

Самые активные семьи региона демонстрируют таланты, традиции и крепкие семейные узы в ярких конкурсных испытаниях. Среди традиционных и  азартных этапов сельской эстафеты: конкурс пышных караваев, мастер-класс по приготовлению драников прямо на колоде и соревнования косарей. А еще – красивая премьера накануне праздника Купалье – конкурс на лучший венок! 

В Могилёвском районе стартовал областной отборочный тур республиканского конкурса «Властелин села»-4

Алексей и Виктория Стельмах, участники областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»:
В деревне встал, вышел, скажем, с соседом поговорил. Одна дружная семья. Изумительно, просто изумительно. А если еще душа лежит к сельскому хозяйству, то это вообще класс. 

В Могилёвском районе стартовал областной отборочный тур республиканского конкурса «Властелин села»-6

Олег Бойко, второй секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Это все-таки наши традиции, и они живы, несмотря на современный такой быстро развивающийся мир и жизнь. Наши девушки приложат все свои умения и навыки, эстетические моменты, чтобы сплести самый интересный, самый красивый венок. 

Финалистов областного этапа конкурса «Властелин села» ждут достойные подарки: все, что пригодится в хозяйстве: мотокоса, мультиварка, мясорубка. Сердцем финала станет агрогородок Александрия. Именно там в волшебную Купальскую ночь в рамках праздника «Александрия собирает друзей» назовут имя нового «Властелина села»!

# Конкурс

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская альтернатива импортным решениям! Рассказываем об уникальной разработке IT-компании «Котвек»
18 июня 2025 13:00

Белорусская альтернатива импортным решениям! Рассказываем об уникальной разработке IT-компании «Котвек»

Как этим летом выглядеть модно? Минчане поделились своими правилами стиля
18 июня 2025 12:14

Как этим летом выглядеть модно? Минчане поделились своими правилами стиля

«Её смогут исполнять все артисты». Музыкальная медиакомпания презентовала песню и клип «Время новых побед»
18 июня 2025 12:05

«Её смогут исполнять все артисты». Музыкальная медиакомпания презентовала песню и клип «Время новых побед»