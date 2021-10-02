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Сельскохозяйственные ярмарки Минска. Какой ассортимент и где проходят?

02 октября 2021 13:12
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Новости Беларуси. Сельскохозяйственные ярмарки. Все районы Минска в выходные приглашают на праздник сезонной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сельскохозяйственные ярмарки Минска. Какой ассортимент и где проходят?-1

Самый масштабный – у «Чижовка-Арены». С 9:00 до 16:00 купить сельхозпродукты можно также на проспекте Рокоссовского, проспекте Любимова. Порадуют своим ассортиментом и ярмарки в Партизанском районе. Они проходят на улицах Антоновской и Солтыса, в Первомайском – на Руссиянова. Здесь традиционно будет организована реализация плодоовощной, мясной и молочной продукции, рыбы, меда, саженцев и других товаров по приятным ценам.  

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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