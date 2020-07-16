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Если выбросить мусор не в тот контейнер, можно получить штраф. Какие нововведения появятся в Минске

16 июля 2020 15:34
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Новости Беларуси. Новый этап в организации раздельного сбора мусора. Собирать вторсырье из дворовых площадок станут разные мусоровозы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Если выбросить мусор не в тот контейнер, можно получить штраф. Какие нововведения появятся в Минске-1

Таким образом, бумага и картон, пластик и стекло не будут смешиваться, что значительно облегчит их переработку.

В Минске сейчас установлено более 12 тысяч контейнеров для раздельного сбора. Но вторично используется лишь пятая часть отходов.

Кроме того, возрастет и ответственность самих граждан. Те, кто выбрасывает мусор в контейнер, который для этого не предназначен, могут получить штраф. Следить за сознательностью будут с помощью выборочно установленных фотоловушек. Нововведения вступят в силу в сентябре.

Если выбросить мусор не в тот контейнер, можно получить штраф. Какие нововведения появятся в Минске-4

Помимо этого, в столице будут развивать и другие экологические решения. Так, в Заводском районе появится ряд углубленных контейнеров. В Шабанах на улицах Бачило, Ротмистрова и Селицкого оборудуют 15 таких контейнерных площадок. При такой конструкции мусор остается под землей. Это исключает доступ к нему птиц и животных, а низкая температура не даст распространяться неприятному запаху. Также сократятся затраты для сбора отходов.

# Мусор # общество # Фотофакт

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