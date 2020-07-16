Если выбросить мусор не в тот контейнер, можно получить штраф. Какие нововведения появятся в Минске

Новости Беларуси. Новый этап в организации раздельного сбора мусора. Собирать вторсырье из дворовых площадок станут разные мусоровозы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таким образом, бумага и картон, пластик и стекло не будут смешиваться, что значительно облегчит их переработку.

В Минске сейчас установлено более 12 тысяч контейнеров для раздельного сбора. Но вторично используется лишь пятая часть отходов.

Кроме того, возрастет и ответственность самих граждан. Те, кто выбрасывает мусор в контейнер, который для этого не предназначен, могут получить штраф. Следить за сознательностью будут с помощью выборочно установленных фотоловушек. Нововведения вступят в силу в сентябре.