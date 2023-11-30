«Вы убиваете людей!» Азарёнок высказался о представителях Запада, которые рассуждают про права человека

Григорий Азаренок, СТВ:

Замминистра иностранных дел Амбразевич встретился в ОБСЕ. [Цитирует замглавы МИД РБ – прим. ред.]

Первое. В ответ на глубокую озабоченность ряда стран Европейского союза соблюдением прав человека в Беларуси отмечу, что никто в этом зале из наших критиков не убедит меня в том, что ситуация с правами человека в их странах лучше. Чтобы убедиться в моей правоте, достаточно ознакомиться с результатами Универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека по каждой из стран Запада. Если и этого недостаточно, предлагаю, чтобы мальтийское председательство включило в программу их работы в ОБСЕ аналог УПО для членов ОБСЕ. Начать предлагаю с Латвии.

Второй момент – в отношении прозвучавших обвинений или предположений в насильственном перемещении или депортации детей из Украины. Здесь ответ очень короткий. Ни одной фамилии нам никто не назвал. Мы ждем.

Юрий Амбразевич, наш блестящий дипломат, отвечает дипломатично. А я отвечу, как журналист, как частное лицо, имеющее свое мнение: чья бы корова мычала! Скоты вы, мрази. Вы убиваете людей каждый день, калечите электрошокерами, дубинками, воруете у них деньги, закапываете их там, приносите их к нам на границу покалеченными! И вы нам еще, твари, будете говорить про права человека? Вы не достойны просто людьми называться после этого! Более того, вы поставляете урановые боеприпасы для бомбардировки Донбасса, чтобы обстреливать людей урановыми боеприпасами, которыми вы обстреливали Югославию! Ублюдки вы, мрази! Где там сейчас взрыв раковых заболеваний. И вы будете еще что-то рассказывать про права человека! Скотовье вы поганое. А детей вы вывозите для педофилов престарелых. На органы разбираете для своей элитки ублюдочной. И вы еще нам будете что-то про права человека! Когда любой западный урод открывает свой рот про права человека, в этот рот надо засунуть всю туда декларацию, чтобы она вышла через другое место. Скоты!

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Все правильно, подписываюсь под каждым словом. Я думала, ты сейчас кувалду схватишь и этой кувалдой по столу. Но нет.

Григорий Азаренок:

Вас вообще, после того, что вы натворили, в этом мире ни на что прав нет. Рот свой открывать Запад не имеет права после геноцида белорусского народа, который вы здесь устроили. Вся Европа! Не только немцы. Не надо на немцев только пенять. Болгары, румыны, поляки, латыши, литовцы. Эсэсовцы что, у них дивизии СС были. Причем не Ваффен-СС, не который под вермахтом, а именно что вот ритуальный СС. А что, французов здесь не было, испанцев – голубой дивизии? Наши, к сожалению, предатели, но мы их за белорусов не считаем. Так вот, после того, что здесь вы устроили, хлебальники свои открывать не имеете права по поводу прав человека. Ладно, тогда... Вы сейчас что здесь устраиваете, на границе? Если надо, вы и в тюрьмах пытаете. У вас закрытые тюрьмы по всему миру, у ваших владык и патронов американцев. Что, в Литве не было закрытой тюрьмы? Гуантанамо не было? Да вы убиваете и детей маленьких, и простых людей – тысячами, десятками тысяч! И президентов убиваете! Что, Уго Чавеса не вы убили, скажете? И других лидеров? Что случилось с Милошевичем в вашей Гааге? С Каддафи? Вот тварь! Про права человека здесь будет еще заикаться! Что, не видели мы кадры, когда Каддафи насилуют. Толпа терзает и сидит клинтониха и говорит: Yes we came, we saw he died! Что мы этого не видели, блин?! Права человека! Свои гнилые рты открываете. Блестящий ответ Юрия Амбразевича.

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