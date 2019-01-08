Коллектив Белорусского детского хосписа отмечен премией Президента «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. Почти 25 лет утешения и поддержки – это о коллективе Белорусского детского хосписа. Сейчас это около полутора сотен добровольных помощников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новое здание «Лесная поляна» собирали всем миром. Второй год здесь помогают жить сотням пациентам. В Боровлянах построили уникальный хоспис, где нет мелочей, все максимально продумано и создано для комфорта детей, родителей и медперсонала. Продолжит корреспондент Евгений Поболовец. Антон Юшкевич из Лиды родился здоровым ребенком, но в два с половиной года врачи обнаружили генетическое заболевание – спинальную атрофию.

К 10 годам Антон с мамой побывали практически во всех медучреждениях Беларуси. Теперь проходят курс адаптации в детском хосписе. Для мамы здесь же, на месте, есть гостиница, потому она всегда рядом с сыном. Новейшие методики помогают не только детям, но и их родителям.

Елена Юшкевич:

Антон идет к детскому психологу. Они с ним играют, разговаривают в игровой форме, даже сочиняют песни какие-то. А я уже иду к взрослому психологу, жалуюсь на свою жизнь. Она дает мне очень хорошие рекомендации.

Белорусский детский хоспис – организация общественная и добровольная. Новое здание «Лесная поляна» так и строили – всем миром. Землю выделило государство, часть средств дали крупные спонсоры, большую часть денег собрали простые белорусы. Жертвовали кто чем мог. Этим проект и уникален – на постсоветском пространстве еще только строят или планируют такие хосписы, а в Беларуси он уже успешно работает второй год.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Мы работаем в партнерстве с государственными структурами. Мы на них возложили ответственность, и они хорошо справляются со стационарной помощью, а мы акцент сделали на регионы: помощь на дому или около дома.

На строительство нового здания и на современное оборудование ушло 3 миллиона долларов. За советом, как и что строить, ездили в Англию, где есть архитекторы, специализирующиеся именно на детских хосписах. В итоге построили своего рода «идеальный» дом: пациентам не нужно бояться сюда входить – поэтому просторный светлый вестибюль.

Окна в палатах и в гостинице должны выходить по разные стороны, чтобы менялась картинка и не было депрессии у родителей. В палате должно быть два выхода – чтобы не было безысходности уже у детей.

Евгений Поболовец, СТВ:

В самом хосписе нет ни одного лишнего элемента, все максимально продумано и создано для комфорта ребенка, родителей и медицинского персонала. К примеру, вот такие змеевидные дорожки – они есть практически в каждом помещении хосписа. Последние исследования доказали: в минуты паники человек быстрее доходит до цели, когда идет извилистым путем, а не по прямой. Такая дорожка психологически успокаивает и позволяет принять единственное верное решение.

Белорусский детский хоспис стоял у истоков волонтерского движения в Беларуси. В 2000-м начинали с 10 человек, сейчас это около 150 добровольных помощников. Они помогают 380-ти пациентам… жить. «Если ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь» – девиз детского хосписа. Здесь говорят каждому родителю: «Если есть хотя бы десятая часть процента на выздоровление, за эту возможность нужно цепляться».