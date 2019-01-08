Можно ли вернуть в магазин орхидею, если она завяла через неделю после покупки?

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы уже традиционно отвечают наши юристы.

Сергей, г. Жодино:

Недавно купил своей жене в цветочном магазине орхидею на день рождения. Но через неделю она завяла. Можно ли такой товар вернуть обратно?

Ольга Иващенко, юрист:

Потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную денежную сумму, согласно закону «О защите прав потребителей», в случае, если в товаре имеется недостаток. В данном случае, это – растение, орхидея, и потребителю необходимо обратиться к продавцу в письменной форме и заявить свои требования.