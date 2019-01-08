Прямой эфир

Можно ли вернуть в магазин орхидею, если она завяла через неделю после покупки?

08 января 2019 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы уже традиционно отвечают наши юристы.

Сергей, г. Жодино:
Недавно купил своей жене в цветочном магазине орхидею на день рождения. Но через неделю она завяла. Можно ли такой товар вернуть обратно?

Ольга Иващенко, юрист:
Потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную денежную сумму, согласно закону «О защите прав потребителей», в случае, если в товаре имеется недостаток. В данном случае, это растение, орхидея, и потребителю необходимо обратиться к продавцу в письменной форме и заявить свои требования.

Если возникает спор между продавцом и потребителем по качеству товара, продавец обязан за свой счёт провести независимую экспертизу. Если продавец отказывается от этого, потребитель имеет право провести самостоятельно такую экспертизу, обратившись в экспертное учреждение.

# Защита прав потребителей # общество # Ольга Иващенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Вбежал в автобус и не успел купить билет»: когда контролёры имеют право выписать штраф?
08 января 2019 10:13

«Вбежал в автобус и не успел купить билет»: когда контролёры имеют право выписать штраф?

«Случайно задела сумкой бутылки с минералкой – они упали». Обязан ли покупатель оплачивать товар, разбитый в магазине?
08 января 2019 10:13

«Случайно задела сумкой бутылки с минералкой – они упали». Обязан ли покупатель оплачивать товар, разбитый в магазине?

Можно ли вернуть деньги за обучение танцам, если ребёнок заболел?
08 января 2019 10:13

Можно ли вернуть деньги за обучение танцам, если ребёнок заболел?