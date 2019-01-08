Мороз до -19°C, местами – снег: погода в Беларуси на неделю

Новости Беларуси. Морозная погода сохранится в Беларуси на нынешней неделе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, температура воздуха будет на три-пять градусов ниже климатической нормы.

Девятого января – в среду – на территории Беларуси ожидается кратковременный снег и слабая метель. Гололедица сохранится на некоторых участках дорог. В течение дня температура воздуха составит минус 7-13°C, в западных районах прогнозируется минус 4-6°C. Ночью температура в юго-восточной части страны понизится до -19°C.

Десятого января – в четверг – ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ночью температура составит минус 8-13°C, а при прояснениях столбик термометра опустится до -16°C. Днем прогнозируется минус 5-11°C.

Одиннадцатого января – в пятницу – ночью будет без осадков, только в Гомельской области местами может пройти снег. Днем по северо-западной части страны будут снег и слабая метель, местами – гололедица. Ночью температура составит минус 10-15°C, а при прояснениях ожидается до 17 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до минус 4-11°C.

На выходных морозы ослабеют.