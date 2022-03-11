«Людям зачастую уже трудно разобраться». Гигин высказался о фейках в интернете

Новости Беларуси. О том, что важно здесь и сейчас противостоять фейковой грязи, которая льется на Беларусь извне, заявил 11 марта заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий подчеркнул, что сейчас обстановка вокруг Беларуси требует особого внимания к южному региону. Отражать боевые действия приходится в информационной войне. И в этом направлении важно непосредственное общение с людьми, чтобы реально и четко донести государственную позицию. Игорь Луцкий: «Завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы» – подробнее здесь.

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы видим то количество фейков, которое продуцируется в социальных сетях. Там людям зачастую уже трудно разобраться, где правда, а где неправда. Это многих путает. И живое человеческое общение, когда мы смотрим глаза в глаза, позволяет выработать внутренний камертон, который бы не давал возможность человеку ориентироваться в этом крайне сложном, насыщенном и весьма противоречивом информационном поле.