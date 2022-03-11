Александр Турчин: мы предусмотрели в бюджете средства на проектирование строительства нового здания музея в Хатыни

Новости Беларуси. В Марьиной Горке обсудили патриотическое воспитание молодежи, уроки мужества и новый музей в Хатыни. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с воинами-интернационалистами центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время разговора особое внимание уделили социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане. Обсудили в том числе общественно-политические, социальные и экономические вопросы. А также важность патриотического воспитания молодежи. Как подчеркнул Александр Турчин, у военных людей большой жизненный опыт. И именно им стоит самим проводить в школах «уроки мужества».

Есть в планах новый музей в Хатыни. Строить его будет в том числе активная молодежь Минщины.