Александр Турчин: мы предусмотрели в бюджете средства на проектирование строительства нового здания музея в Хатыни
Новости Беларуси. В Марьиной Горке обсудили патриотическое воспитание молодежи, уроки мужества и новый музей в Хатыни. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с воинами-интернационалистами центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время разговора особое внимание уделили социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане. Обсудили в том числе общественно-политические, социальные и экономические вопросы. А также важность патриотического воспитания молодежи. Как подчеркнул Александр Турчин, у военных людей большой жизненный опыт. И именно им стоит самим проводить в школах «уроки мужества».
Есть в планах новый музей в Хатыни. Строить его будет в том числе активная молодежь Минщины.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы в текущем году предусмотрели в бюджете области средства на проектирование строительства нового здания музея в Хатыни. Плюс к этому реконструкция существующих зданий. Связь поколений и участие нашей молодежи в создании такого объекта – это было бы правильным решением.
Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
На старшем поколении лежит большая обязанность, особенно на ветеранах боевых действий, – это вложить в молодые головы то понимание, которое есть у нас: что такое Родина, как ее надо защищать.
Игорь Арабей, председатель Молодечненской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Не зная историю, мы не можем прогнозировать и делать свое будущее. Самое важное – заниматься с молодыми людьми, потому что они наше будущее.
Павел Кресс, председатель Минской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Мы приняли решение в День Независимости Республики Беларусь и к 9 Мая во всех школах Минской области провести урок памяти «Пусть память говорит», на эти уроки мужества пригласить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов производства, знаменитых людей нашей области и встретиться с молодежью.
Под аккомпанемент оркестра возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам. Были даны оружейные залпы. Сегодня только в Минской области проживают более 3 000 воинов-интернационалистов. И губернатор Минской области пообещал проводить такие встречи с ветеранами регулярно.