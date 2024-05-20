«Вы не пожалеете, что преодолели 11 тыс. км!» Лукашенко встретился с губернатором Магаданской области

Противостоять санкционному давлению помогают наши российские партнеры. Торгово-экономические отношения двух стран прибавляют от месяца к месяцу. Сегодня, 20 мая, Александр Лукашенко обозначил направления сотрудничества с Магаданской областью. Во Дворце Независимости прошла встреча с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна может помочь в строительстве объектов, увеличить поставки продовольствия, организовать на месте качественную молочную переработку. Перспективным выглядит импорт в Беларусь рыбной продукции. Еще одно направление – туризм – это то, что традиционно привлекает к нам жителей российских регионов. О ювелирной точности плана сотрудничества и широте отношений расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой.

Предтечей этого визита стала встреча президентов России и Беларуси на космодроме «Восточный». Тогда наш Первый обозначил интерес к Магаданской области. Товарооборот не космос, а масштаб расстояний можно оценить разницей часовых поясов. Но разве это помеха для работы? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это ваш первый визит к нам. И в начале нашей встречи я хочу вас заверить, что вы не пожалеете, что преодолели эти 11 тысяч километров. Подробности.

У Магаданской области суровый бэкграунд, но для белорусов готовы создать приемлемый климат сотрудничества. Губернатор рассказал, что там растет даже бульба. Знание белорусского языка у руководителя области из детства. Оно проходило под Брестом у родственников. В правительстве Магаданской области готовы создать самые близкие отношения между белорусскими производителями и потребителями Крайнего Севера.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области России:

Ориентировались на Дальний Восток – Японию, Тихоокеанский регион. Вы знаете, сейчас происходят действительно серьезные изменения. Наш бизнес и золотодобывающие компании, и компании, которые занимаются сервисом тяжелой техники, считают, что время пришло укреплять братские отношения во всем, не только во внешней политике, но и во внутренней. И настроены на сотрудничество с Республикой Беларусь.

По совету Александра Лукашенко официальная делегация из Магадана завтра обязательно посетит наш ювелирный флагман. Кстати, именно там во время традиционного общения с трудовым коллективом Президенту предложили возродить знак качества. Продукцию со вкусом белорусских ГОСТов знают и за 11 тысяч километров от Минска. Ответственный за развитие отношение с этим регионом России – Алексей Богданов, глава МАРТ. Но речь идет не просто о торговле, задача стоит наладить продовольственную кооперацию.