«Вы не пожалеете, что преодолели 11 тыс. км!» Лукашенко встретился с губернатором Магаданской области
Противостоять санкционному давлению помогают наши российские партнеры. Торгово-экономические отношения двух стран прибавляют от месяца к месяцу. Сегодня, 20 мая, Александр Лукашенко обозначил направления сотрудничества с Магаданской областью. Во Дворце Независимости прошла встреча с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна может помочь в строительстве объектов, увеличить поставки продовольствия, организовать на месте качественную молочную переработку. Перспективным выглядит импорт в Беларусь рыбной продукции. Еще одно направление – туризм – это то, что традиционно привлекает к нам жителей российских регионов.
О ювелирной точности плана сотрудничества и широте отношений расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой.
Предтечей этого визита стала встреча президентов России и Беларуси на космодроме «Восточный». Тогда наш Первый обозначил интерес к Магаданской области. Товарооборот не космос, а масштаб расстояний можно оценить разницей часовых поясов. Но разве это помеха для работы?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это ваш первый визит к нам. И в начале нашей встречи я хочу вас заверить, что вы не пожалеете, что преодолели эти 11 тысяч километров. Подробности.
У Магаданской области суровый бэкграунд, но для белорусов готовы создать приемлемый климат сотрудничества. Губернатор рассказал, что там растет даже бульба. Знание белорусского языка у руководителя области из детства. Оно проходило под Брестом у родственников. В правительстве Магаданской области готовы создать самые близкие отношения между белорусскими производителями и потребителями Крайнего Севера.
Сергей Носов, губернатор Магаданской области России:
Ориентировались на Дальний Восток – Японию, Тихоокеанский регион. Вы знаете, сейчас происходят действительно серьезные изменения. Наш бизнес и золотодобывающие компании, и компании, которые занимаются сервисом тяжелой техники, считают, что время пришло укреплять братские отношения во всем, не только во внешней политике, но и во внутренней. И настроены на сотрудничество с Республикой Беларусь.
По совету Александра Лукашенко официальная делегация из Магадана завтра обязательно посетит наш ювелирный флагман. Кстати, именно там во время традиционного общения с трудовым коллективом Президенту предложили возродить знак качества. Продукцию со вкусом белорусских ГОСТов знают и за 11 тысяч километров от Минска. Ответственный за развитие отношение с этим регионом России – Алексей Богданов, глава МАРТ. Но речь идет не просто о торговле, задача стоит наладить продовольственную кооперацию.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы договорились с одним из крупнейших дилеров наших товаров, которые поставляют на Дальний Восток, что он также возьмется за Магаданскую область и там нарастит серьезно объемы поставок. Потому что у нас прямого сообщения туда нет, и приходится все равно везти во Владивосток всю продукции, оттуда уже морским путем довозить до Магаданского региона. Кроме того, мы также пообсуждали тему сотрудничества в сельском хозяйстве. Это касается именно возможного… Уже передали типовые проекты по строительству молочно-товарных ферм. Там есть проблемы с кормовой базой, но в целом молоко производится и его можно провести от фермерского уровня до хорошего, среднего, мощности молочно-товарного комплекса.
Треки намечены. Их реализацию обсудили в правительстве. На встрече было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.
«В качестве мы не сомневаемся». Беларусь сможет прибавить в торговле с Магаданской областью. Подробности здесь.
Каким бы дальним или холодным ни был бы российский регион, это никак не повлияет на теплую встречу и такие же отношения. У Вечного огня в память о Великой Победы это всегда особо чувствуется.
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