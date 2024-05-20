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В Минской области прошёл областной тур военно-патриотической игры «Орлёнок»

20 мая 2024 17:40
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На базе военной части в Мачулищах испытали на прочность команды патриотических клубов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области прошёл областной тур военно-патриотической игры «Орлёнок»-1

Игра «Орленок» – это смотр строевой подготовки, интеллектуальные конкурсы, проверка знаний по истории, а также военному делу. Показали умения юные армейцы и на практике.

В Минской области прошёл областной тур военно-патриотической игры «Орлёнок»-4

Кирилл Бакач, учащийся средней школы № 1 Несвижа:
Наш клуб занимается и историей, изучением истории. Мы участвуем в различных областных этапах, в различных районных конкурсах смотра строя, песни. Также это конкурсы военно-патриотической направленности. Я хочу стать офицером и защищать Республику Беларусь. У меня есть желание поступить на общевойсковой факультет на идеологическую работу.

В Минской области прошёл областной тур военно-патриотической игры «Орлёнок»-7

Артур Бабаханян, замкомандира 49-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО ВС Беларуси:
У них военизированная эстафета, там проводится разборка-сборка автомата Калашникова на время, а также снаряжение-разряжение магазина и преодоление эстафеты, импровизация, а также метание гранаты на меткость. Есть еще один из моментов, это оказание первой медицинской помощи, потому что это сегодня очень важно и актуально.

В Минской области прошёл областной тур военно-патриотической игры «Орлёнок»-10

Марина Иванова, председатель Минской областной контрольной комиссии БРСМ:
Все готовились. Готовились к конкурсу строевой песни и строя. Выполняют элементы, которые были заранее подготовлены, конкурс боевых листков. То есть они уже тоже заранее подготовили, привезли готовые эти боевые листки, которые также будут оценены членами компетентного жюри. Ребята все надеются получить эмоции, получить какой-то опыт от участия в этом мероприятии, потому что в любом случае все конкурсы, все игры вот такие сплачивают команду.

По сумме баллов определили три лучшие команды. Обладатели первого места – борисовчане из средней школы № 7. Они представят Минскую область на республиканских сборах.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Марина Иванова # Новости Минска и Минской области

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