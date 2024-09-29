Вы не поверите, кто помогал начитывать прогноз погоды Придыбайло на БТ! Спецкор RT рассказал

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Скучно было. Белтелерадиокомпания 2015 года другая. Я работал там везде, где только мог, кроме прогноза погоды. Это моя боль – я понимаю белорусский, а говорить не могу. Язык очень красивый, а говорить так, как я могу произнести, – это будет коверкание языка. Я не хочу.

Когда я вел новости на БТ, нужно было начитывать за кадром прогноз погоды на белорусском. И это мне так мешало, меня каждый день мучила совесть, что я не могу этого сделать. Мне приходилось договариваться с коллегами-соведущими, чтобы начитывать. Чаще всего мне приходилось договариваться, и она соглашалась, я шоколадки носил – это была Наталья Эйсмонт. Мы работали в смене. Я работал утром, днем, а она уже вечером, вела вечерние новости, «Панораму». У нее идеальный белорусский. Когда мне нужно было начитать на белорусском, я писал, подходил. Я ей очень благодарен, что она меня выручала столько раз.