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Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны

29 сентября 2024 07:31
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Министерству промышленности Беларуси – 30 лет. С юбилейной датой работников и ветеранов Минпрома, а также всех сотрудников машиностроительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем машиностроителя – поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что сегодня Министерство объединяет десятки предприятий, составляющих основу открытой экономики республики. Как и три десятилетия назад, перед ведомством стоят важнейшие задачи: укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.

Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта. Убежден, профессионализм, самоотдача и постоянное стремление к успеху помогут вам добиться всех намеченных целей. 

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Государственная политика в области промышленности

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