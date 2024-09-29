Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны

Министерству промышленности Беларуси – 30 лет. С юбилейной датой работников и ветеранов Минпрома, а также всех сотрудников машиностроительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем машиностроителя – поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что сегодня Министерство объединяет десятки предприятий, составляющих основу открытой экономики республики. Как и три десятилетия назад, перед ведомством стоят важнейшие задачи: укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.