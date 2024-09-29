Когда Придыбайло впервые встретился с Лукашенко и почему этого журналиста не получится перекупить?

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Нет. И тогда нельзя было. Тогда немножко другим подкупали, какими-то возможностями. Когда мне было 18-20, мягко говоря, в Беларуси с журналистикой было грустно. Я в первый раз с Александром Лукашенко встретился, знаете где? На открытии журфака. Тогда он был Институтом журналистики. Я тогда в первый раз разочаровался в белорусских медиаменеджерах тех лет.

Я задал несогласованный вопрос, организаторы мероприятия пытались согласовывать вопросы, но все пошло не по плану. Я задал вопрос, который меня тогда волновал, – это молодежные медиа. Я его задал, Александр Григорьевич сказал: конечно, это правда. MTV есть, а наших нет. Что предложить людям? И он говорит: надо делать.

Сидел один из руководителей канала. Президент говорит: вы соединитесь и что-нибудь сделайте. Мы соединились прямо на этом мероприятии, мне этот товарищ дал визитку. Я пытался месяцев 10 к нему попасть. Я писал, звонил, секретариат говорил «да, мы вас помним, знаем, он пока занят». В итоге забили. И я понял, что не судьба. И тогда я немножко разочаровался.