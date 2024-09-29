Меня привлекают манипуляции в журналистике – спецкор RT

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что тебя привлекает в журналистике?
Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Манипуляции.
Александр Осенко:
Манипуляции сознанием?
Константин Придыбайло:
Людьми, толпой. Я могу делать такие вещи при помощи контента, что в это поверят люди и сделают так, как мне надо. В частности, как надо государству.
Александр Осенко:
То есть ты на светлой стороне?
Константин Придыбайло:
Есть хакеры, а есть белые хакеры. Я белый хакер. Если бы меня перекупили, перехватили… Когда я был студентом, было очень много западных проектов. Я даже бывал на некоторых таких мероприятиях.