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Меня привлекают манипуляции в журналистике – спецкор RT

29 сентября 2024 07:32
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что тебя привлекает в журналистике?

Меня привлекают манипуляции в журналистике – спецкор RT-2

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Манипуляции.

Александр Осенко:
Манипуляции сознанием?

Константин Придыбайло:
Людьми, толпой. Я могу делать такие вещи при помощи контента, что в это поверят люди и сделают так, как мне надо. В частности, как надо государству.

Александр Осенко:
То есть ты на светлой стороне?

Константин Придыбайло:
Есть хакеры, а есть белые хакеры. Я белый хакер. Если бы меня перекупили, перехватили… Когда я был студентом, было очень много западных проектов. Я даже бывал на некоторых таких мероприятиях.

# Интервью # Александр Осенко # Константин Придыбайло

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