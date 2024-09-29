Меня привлекают манипуляции в журналистике – спецкор RT

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Манипуляции.

Александр Осенко:

Манипуляции сознанием?

Константин Придыбайло:

Людьми, толпой. Я могу делать такие вещи при помощи контента, что в это поверят люди и сделают так, как мне надо. В частности, как надо государству.

Александр Осенко:

То есть ты на светлой стороне?

Константин Придыбайло:

Есть хакеры, а есть белые хакеры. Я белый хакер. Если бы меня перекупили, перехватили… Когда я был студентом, было очень много западных проектов. Я даже бывал на некоторых таких мероприятиях.