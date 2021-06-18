«Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди». Как белорусы высказывают несогласие с санкциями в адрес предприятий?

Новости Беларуси. Открытое письмо трудящихся нашей страны с осуждением санкций передано в представительство Европейского союза работниками электромеханического завода «Агат». Документ адресован председателям Европейского парламента, совета и комиссии, а также верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники предприятия 18 июня собрались у здания представительства в Минске небольшим составом. А вот подписей под документом – свыше 350. Таким образом коллектив высказывает свое несогласие с выдвинутыми Западом санкциями в адрес белорусских предприятий. Электромеханический завод «Агат» также попал в список неугодных.

Здесь обращение нашего предприятия и других предприятий и подписи наших сотрудников. Если можно это принять, это изучить… И обязательно мы это направим еще в письменном виде, чтобы нас услышали, может, дали нам какой-то ответ. Авторы письма считают, что европейские политики действуют, опираясь на призывы меньшинства бежавших из Беларуси, которые говорят от имени всего белорусского народа. Сотрудники предприятия надеются, что представители объединенной Европы услышат наконец и голос настоящей Беларуси.

Сергей Ярош, старший мастер участка предприятия «Агат – электромеханический завод»:

Под этим письмом подписалось большинство наших работников. Мы пытаемся донести до руководителей Евросоюза, что в первую очередь эти экономические санкции ударят по обычным, рядовым работникам. Если ударит по предприятию, пострадаем и мы, каждый работник, служащий, инженер. Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди, мы любим свою работу, мы любим свое предприятие. Мы для чего работаем? Мы работаем, наверное, для того, чтобы был достаток для нашей семьи, чтобы она жила достойно, счастливо.