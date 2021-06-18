«Год народного единства – это год, который призван сплотить всех». В ратуше обсудили вопросы религии и общества
Новости Беларуси. Важность выстраивания межконфессионального и межэтнического диалога обсудили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности». В ратуше прошло выездное заседание коллегии аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей.
Участники обсудили взаимодействие государственных органов с религиозными и общественными национальными объединениями. Отдельно затронули тему соблюдения принципов толерантности, интернационализма и патриотизма. Государство поддерживает национальные культурные объединения. Оказывает им финансовую помощь, к примеру, в приобретении национальных костюмов и выпуске печатных изданий.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Год народного единства – это год, который призван сплотить всех нас, для того чтобы мы и дальше строили независимую страну, в которой комфортно живется любому человеку. Независимо от того, какую веру выбрал этот человек, какой он национальности. Каждый человек чувствует себя в нашей стране комфортно и спокойно.
В честь Года народного единства в православных храмах и монастырях будут молиться о мире на белорусской земле. А в день Независимости пройдет молебен Всем святым, который завершится праздничным колокольным звоном.