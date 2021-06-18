«Год народного единства – это год, который призван сплотить всех». В ратуше обсудили вопросы религии и общества

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Год народного единства – это год, который призван сплотить всех нас, для того чтобы мы и дальше строили независимую страну, в которой комфортно живется любому человеку. Независимо от того, какую веру выбрал этот человек, какой он национальности. Каждый человек чувствует себя в нашей стране комфортно и спокойно.