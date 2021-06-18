Как ищут пропавших без вести солдат? Школьники провели конференцию, посвящённую 80-летию со дня начала ВОВ

Новости Беларуси. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня отметят в Беларуси. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала трагедии. Именно этой дате и была посвящена конференция, которая прошла в 67-й средней школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руководство Минска, а также глава администрации Московского района Татьяна Колядко обсудили проекты по сохранению исторической памяти. По видеосвязи присутствовали и сотрудники российских музеев. Стороны проанализировали, как у них проходит поисковая работа солдат, погибших на войне и пропавших без вести, поделились опытом патриотического воспитания молодежи, а также наметили новые мероприятия.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Есть результаты, когда ученики занимались поиском неизвестных солдат, которые были захоронены в братской могиле, и среди 35 погибших 11 солдат они нашли. В связи с этим уже практически восемь лет назад было предпринято предложение к созданию памятника. И вот результатом совместной работы и с участием жителей и трудовых коллективов Московского района был построен мемориальный комплекс на проспекте Дзержинского.