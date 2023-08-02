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«Вы лучшие из лучших, элита армии». Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников

02 августа 2023 06:48
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Новости Беларуси. Их называют элитой Вооруженных Сил. День десантников и сил специальных операций отмечается сегодня, 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армейские будни, прыжки с парашютом, спуски на глубину и полевые выходы. И в профессиональный праздник они на страже Родины.

«Вы лучшие из лучших, элита армии». Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников-1

Личному составу и ветеранам сил специальных операций Вооруженных Сил направил поздравление Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: десантники всегда успешно выполняли сложные, трудно решаемые для других войск задачи, проявляя при этом высочайшую боевую выучку, невероятные крепость духа, бесстрашие и отвагу.

Их служба сегодня – это круглосуточная отработка навыков, экипировка по последнему слову техники, все виды вооружения. На постсоветском пространстве Беларусь стала первой, кто создал мобильные силы. В эти войска стремятся целенаправленно, здесь в любой момент в полной боевой готовности. Охрана объектов, блокирование, уничтожение незаконных вооруженных формирований и разведывательно-диверсионных групп – ключевые боевые задачи десантников в противостоянии противнику.

«Вы лучшие из лучших, элита армии». Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников-4

За ВДВ – стремительность, натиск, высокая маневренность, боеготовность и боеспособность, большая мощь и такая же ответственность.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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