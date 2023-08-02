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В Беларуси 2 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и сильного ветра

02 августа 2023 06:34
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Новости Беларуси. Не самая благоприятная погода ожидается в Беларуси – ливни, град и шквалистое усиление ветра. Белгидромет установил на сегодня, 2 августа, оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неблагоприятные явления обусловлены атмосферными фронтами, которые смещаются с Западной Европы. 

Уже ночью по западной половине страны прошли дожди и прогремели грозы, днем они прогнозируются на большей части территории. В отдельных районах будут отмечаться сильные ливни и град, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Беларуси 2 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и сильного ветра-1

МЧС обращает внимание, что возможны повреждения сельхозугодий, линий электропередач, транспорта, построек и коммуникаций. ГАИ рекомендует: при сильном ветре машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Средняя его продолжительность составляет всего 6 минут, но от поездок на дальние расстояния лучше по возможности отказаться. Или же строго соблюдать правила дорожного движения.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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