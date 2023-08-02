В Беларуси 2 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и сильного ветра

Новости Беларуси. Не самая благоприятная погода ожидается в Беларуси – ливни, град и шквалистое усиление ветра. Белгидромет установил на сегодня, 2 августа, оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неблагоприятные явления обусловлены атмосферными фронтами, которые смещаются с Западной Европы.

Уже ночью по западной половине страны прошли дожди и прогремели грозы, днем они прогнозируются на большей части территории. В отдельных районах будут отмечаться сильные ливни и град, ветер усилится до 15-20 м/с.