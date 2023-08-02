29 лет КГК осуществляет контроль деятельности центральных органов управления и органов исполнительной власти, соблюдением субъектами хозяйствования нормативных актов в сфере экономики, использованием государственных средств. Повышение эффективности экономики, развитие ее реального сектора остаются приоритетами.

Новости Беларуси. 2 августа день образования органов госконтроля Беларуси. Служба контроля Администрации Президента была создана указом главы государства 2 августа 1994-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти задачи прописаны в Конституции. Приоритет сейчас – преодоление последствий внешнего давления и снижение затрат во всех отраслях народного хозяйства. Итоги работы в первом полугодии подведут сегодня на заседании коллегии.