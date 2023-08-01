«Порой на передовой находиться безопаснее, чем дома». Что делают ВСУ, когда начинают терпеть поражение?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим народную власть, историю и боевые действия в СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я видел, что сегодня продолжились обстрелы Донецка. Тенденция последней недели – это удары именно по центру. Раньше были три района, которые ближе к линии соприкосновения (Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский), а сейчас по центру начали добивать, не жалеют дорогостоящие дальнобойные ракеты HIMARS. С чем это связано, как вы считаете, что говорят жители на месте?