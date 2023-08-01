«Порой на передовой находиться безопаснее, чем дома». Что делают ВСУ, когда начинают терпеть поражение?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим народную власть, историю и боевые действия в СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я видел, что сегодня продолжились обстрелы Донецка. Тенденция последней недели – это удары именно по центру. Раньше были три района, которые ближе к линии соприкосновения (Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский), а сейчас по центру начали добивать, не жалеют дорогостоящие дальнобойные ракеты HIMARS. С чем это связано, как вы считаете, что говорят жители на месте?
Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:
Жители на месте устали за 9 лет жить в этом аду, по-другому я это не назову. Так как я военнослужащая интернациональной бригады «Пятнашка», мы ответственны за Авдеевское направление, там у нас есть определенные успехи, почему-то уже на протяжении 9 лет, мы видели на разных направлениях схему поведения противника, что когда у нас есть успехи на фронте, мы отрабатываем по их позициям артиллерией, штурмуем, идем вперед, то они потом отыгрываются на мирном населении. Только мы отработали, выезжают у них со скрытых позиций стрелять HIMARS, очень точные ракеты, то есть они знают, куда бьют, они целенаправленно стреляют по мирному населению, отыгрываются на людях, пытаются сделать так, чтобы мирное население ненавидело собственную армию. Народ Донбасса за 9 лет уже насмотрелся на эту ложь бесконечную со стороны Украины, на этот цинизм, двойные стандарты. Поэтому они не верят той стороне, понимают, что происходит. Конечно, это тяжело все переживать. Буквально в нескольких домах от меня, где я живу, прилетало, тоже как житель Донецка я все испытываю, порой на передовой находиться безопаснее, чем дома.
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