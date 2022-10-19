Прямой эфир

«Вы лично хотите уничтожить Украину?» Вот что на это ответил участник СВО

19 октября 2022 19:09
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с философом Александром Дугиным, заседание Совета безопасности России и ход специальной военной операции.  

«Вы лично хотите уничтожить Украину?» Вот что на это ответил участник СВО-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Мы все понимаем, какая информационная война развязана против России, против Беларуси. Вы лично хотите уничтожить Украину, чтобы не было такого государства, лишить их независимости, поставить их всех на колени и колонизировать, ограбить, изнасиловать всех женщин? Как вы общаетесь с местным населением? Как достучаться до той стороны, что не пришла туда Россия уничтожить, захватить, а освободить от НАТО и от реальных поработителей?  

«Вы лично хотите уничтожить Украину?» Вот что на это ответил участник СВО-4

Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:  
Сделать это очень просто, и это случается в первые дни после того, как мы освобождали населенные пункты. Люди боялись российских военнослужащих, но люди же чувствуют, кто пришел с добром, как они относятся к мирным жителям. Я, будучи спецкорром, много разговаривал с людьми, которых в Мариуполе «Азов» держал в подвалах и не выпускал, по этажам в квартирах заваривал, оборудовал позиции и бился в этих домах. Я с ними разговаривал и спрашивал, не было ли случаев, где военнослужащие… Я говорил, что занимаюсь всеми этими случаями. И ни одного. Ни разу.  

Бывало, что ребята вскрыли магазин при мне. Но я знаю, куда наши военнослужащие отдают это продукты, кому они их отдают. Я был свидетелем, я и сам возил этим людям гуманитарные пакеты. Люди встречали меня в подвалах обезвоженные и голодные, что даже в руках удержать не могли эти пакеты. Когда приходили наши и отдавали последнее. Все, что привозилось, отдавалось мирным жителям, детям. Кончено, очень быстро отношение меняется. Что нам нужно делать? Просто быть самими собой.  

«Вы лично хотите уничтожить Украину?» Вот что на это ответил участник СВО-7

Я сегодня услышал очень хорошую фразу: войны выигрываются не территориями, уничтожать нужно не территорию, а армию. Если мы уничтожим мотивированных подонков, которые кошмарят мирные города… Я сейчас нахожусь в городе, который полон местными жителями, гражданами Украины, и сюда систематически прилетают снаряды. Они не попадают ни в каких военнослужащих, они просто кошмарят местное население. Есть ли смысл в такой армии? Я его не вижу. Например, Херсон. Сейчас идет гигантская эвакуация. Они пытаются разбить Каховскую ГЭС, они пытаются разбить плотину и устроить гуманитарную катастрофу на своей территории. И затопят в первую очередь граждан Украины. Понятно, что на наши территории тоже дойдет, – Херсонская область. Но там же украинцы. Как так можно? Не знаю, что с ними делать, нам необходимо уничтожать их армию. Всех мотивированных и взращенных за последние 8 лет людей, потому что я не вижу вариантов, чтобы их перевоспитать. Это невозможно. То, что я видел своими глазами, как действовали эти люди, – это нонсенс. Это называется словом «звери».  

Я бы хотел сказать, что отношение к мирным жителям – это святое. Абсолютно не важна их национальность. Мирные жители для военнослужащего – это объект защиты. И это вбивается в голову каждому, начиная от рядового на срочной службе, заканчивая офицером. Если вы почитаете уставы, это вбивается в подкорку. Поэтому ребята своими телами и женщин защищают, потому что это наши мужские инстинкты воинов. Поэтому нам нужно делать просто то, что мы делаем.  

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Георгий «Ксанти» Мамсуров # Фотофакт

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