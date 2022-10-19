«Вы лично хотите уничтожить Украину?» Вот что на это ответил участник СВО
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с философом Александром Дугиным, заседание Совета безопасности России и ход специальной военной операции.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы все понимаем, какая информационная война развязана против России, против Беларуси. Вы лично хотите уничтожить Украину, чтобы не было такого государства, лишить их независимости, поставить их всех на колени и колонизировать, ограбить, изнасиловать всех женщин? Как вы общаетесь с местным населением? Как достучаться до той стороны, что не пришла туда Россия уничтожить, захватить, а освободить от НАТО и от реальных поработителей?
Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:
Сделать это очень просто, и это случается в первые дни после того, как мы освобождали населенные пункты. Люди боялись российских военнослужащих, но люди же чувствуют, кто пришел с добром, как они относятся к мирным жителям. Я, будучи спецкорром, много разговаривал с людьми, которых в Мариуполе «Азов» держал в подвалах и не выпускал, по этажам в квартирах заваривал, оборудовал позиции и бился в этих домах. Я с ними разговаривал и спрашивал, не было ли случаев, где военнослужащие… Я говорил, что занимаюсь всеми этими случаями. И ни одного. Ни разу.
Бывало, что ребята вскрыли магазин при мне. Но я знаю, куда наши военнослужащие отдают это продукты, кому они их отдают. Я был свидетелем, я и сам возил этим людям гуманитарные пакеты. Люди встречали меня в подвалах обезвоженные и голодные, что даже в руках удержать не могли эти пакеты. Когда приходили наши и отдавали последнее. Все, что привозилось, отдавалось мирным жителям, детям. Кончено, очень быстро отношение меняется. Что нам нужно делать? Просто быть самими собой.
Я сегодня услышал очень хорошую фразу: войны выигрываются не территориями, уничтожать нужно не территорию, а армию. Если мы уничтожим мотивированных подонков, которые кошмарят мирные города… Я сейчас нахожусь в городе, который полон местными жителями, гражданами Украины, и сюда систематически прилетают снаряды. Они не попадают ни в каких военнослужащих, они просто кошмарят местное население. Есть ли смысл в такой армии? Я его не вижу. Например, Херсон. Сейчас идет гигантская эвакуация. Они пытаются разбить Каховскую ГЭС, они пытаются разбить плотину и устроить гуманитарную катастрофу на своей территории. И затопят в первую очередь граждан Украины. Понятно, что на наши территории тоже дойдет, – Херсонская область. Но там же украинцы. Как так можно? Не знаю, что с ними делать, нам необходимо уничтожать их армию. Всех мотивированных и взращенных за последние 8 лет людей, потому что я не вижу вариантов, чтобы их перевоспитать. Это невозможно. То, что я видел своими глазами, как действовали эти люди, – это нонсенс. Это называется словом «звери».
Я бы хотел сказать, что отношение к мирным жителям – это святое. Абсолютно не важна их национальность. Мирные жители для военнослужащего – это объект защиты. И это вбивается в голову каждому, начиная от рядового на срочной службе, заканчивая офицером. Если вы почитаете уставы, это вбивается в подкорку. Поэтому ребята своими телами и женщин защищают, потому что это наши мужские инстинкты воинов. Поэтому нам нужно делать просто то, что мы делаем.
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