«Вы лично хотите уничтожить Украину?» Вот что на это ответил участник СВО

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с философом Александром Дугиным, заседание Совета безопасности России и ход специальной военной операции.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы все понимаем, какая информационная война развязана против России, против Беларуси. Вы лично хотите уничтожить Украину, чтобы не было такого государства, лишить их независимости, поставить их всех на колени и колонизировать, ограбить, изнасиловать всех женщин? Как вы общаетесь с местным населением? Как достучаться до той стороны, что не пришла туда Россия уничтожить, захватить, а освободить от НАТО и от реальных поработителей?

Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:

Сделать это очень просто, и это случается в первые дни после того, как мы освобождали населенные пункты. Люди боялись российских военнослужащих, но люди же чувствуют, кто пришел с добром, как они относятся к мирным жителям. Я, будучи спецкорром, много разговаривал с людьми, которых в Мариуполе «Азов» держал в подвалах и не выпускал, по этажам в квартирах заваривал, оборудовал позиции и бился в этих домах. Я с ними разговаривал и спрашивал, не было ли случаев, где военнослужащие… Я говорил, что занимаюсь всеми этими случаями. И ни одного. Ни разу. Бывало, что ребята вскрыли магазин при мне. Но я знаю, куда наши военнослужащие отдают это продукты, кому они их отдают. Я был свидетелем, я и сам возил этим людям гуманитарные пакеты. Люди встречали меня в подвалах обезвоженные и голодные, что даже в руках удержать не могли эти пакеты. Когда приходили наши и отдавали последнее. Все, что привозилось, отдавалось мирным жителям, детям. Кончено, очень быстро отношение меняется. Что нам нужно делать? Просто быть самими собой.