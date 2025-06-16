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Politico: страны G7 на саммите не усилят давление на РФ

16 июня 2025 10:13
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Politico: страны G7 на саммите не усилят давление на РФ-0

По мнению европейских дипломатов, сторонники Украины в G7 не ожидают от саммита в Канаде существенных решений в поддержку Киева или увеличения давления на Россию. Об этом пишет ТАСС.

Среди них царит скепсис в отношении возможных совместных мер.

Несмотря на предложение сенаторов республиканцев Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя понизить потолок цены на нефть для России до 45 долларов за баррель, президент США Дональд Трамп, по мнению источников, не проявил интереса.

Он вряд ли поддержит инициативу о новых санкциях, включая пошлины в размере 500 % на товары из стран, торгующих с Россией.

Фото: pixabay

# Международная политика

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