Politico: страны G7 на саммите не усилят давление на РФ

По мнению европейских дипломатов, сторонники Украины в G7 не ожидают от саммита в Канаде существенных решений в поддержку Киева или увеличения давления на Россию. Об этом пишет ТАСС.

Среди них царит скепсис в отношении возможных совместных мер.

Несмотря на предложение сенаторов республиканцев Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя понизить потолок цены на нефть для России до 45 долларов за баррель, президент США Дональд Трамп, по мнению источников, не проявил интереса.



Он вряд ли поддержит инициативу о новых санкциях, включая пошлины в размере 500 % на товары из стран, торгующих с Россией.