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В Раде сообщили, что офис Зеленского намерен уволить Шмыгаля

16 июня 2025 09:17
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В Раде сообщили, что офис Зеленского намерен уволить Шмыгаля-0

Офис Владимира Зеленского, по мнению депутата Ярослава Железняка, собирается отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и окончательно обновить состав правительства страны. Эту информацию подтвердили три источника. Об этом пишет ТАСС.

Железняк напомнил, что попытка сместить Шмыгаля предпринимается с 2020 года. Теперь, по его мнению, причина в падении уровня поддержки правительства, экономических просчетах и необходимости показать «обновление» в отсутствие выборов.

13 июня бывший спикер Рады Дмитрий Разумков инициировал процесс отставки кабинета министров. Железняк сказал, что поддержит вотум недоверия.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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