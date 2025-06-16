МВД РФ предупредило о новой схеме вовлечения белорусов в дропперство

Министерство внутренних дел России предупреждает граждан Беларуси о новой схеме мошенничества: предлагаются «легкие деньги» – поездка в Россию для оформления банковской карты. Об этом пишет ТАСС.

В соцсетях и мессенджерах публикуются объявления, в которых обещают оплатить поездку в Смоленск, Москву или Санкт-Петербург.

Под видом процессинга или крипто-арбитража белорусов просят открыть счет, который в дальнейшем используется кибермошенниками для вывода украденных средств. За действия с картой отвечает ее владелец.