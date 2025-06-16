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Украина столкнулась с отказом США от военных поставок

16 июня 2025 09:12
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Украина столкнулась с отказом США от военных поставок-0

Украина столкнулась с проблемой прекращения военной поддержки со стороны США, на что она рассчитывала с 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Киев ищет альтернативные варианты пополнения арсенала и продолжения боевых действий. Рассматривается три варианта: поставки оружия из европейских стран, закупка американского оружия европейцами или наращивание собственного производства при поддержке ЕС.

При этом Украина остается зависимой от внешней помощи – ни о каком сценарии полной автономии речи не идет.

Сложность осложняется тем, что обещания ЕС о военной поддержке, данные в начале 2025 года, не всегда воплощаются в жизнь.

Кроме того, украинские системы HIMARS, ATACMS и Patriot утрачивают эффективность на фоне новых угроз, включая гиперзвуковые ракеты и беспилотники.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина # Оружие и боеприпасы

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