Пантолеты, кроссовки и даже домашние тапочки. Эту удобную обувь можно купить в «Марко»

Симфония птиц, цветущий сад, блики солнца на голубой глади пруда – вот оно идеальное утро на живописном ранчо. Штиль на душе и рай в гардеробе. Удобную красоту представляет холдинг «Марко». Летняя обувь, созданная для загородной сказки.
Симфония птиц, цветущий сад, блики солнца на голубой глади пруда – вот оно идеальное утро на живописном ранчо. Штиль на душе и рай в гардеробе. Удобную красоту представляет холдинг «Марко». Летняя обувь, созданная для загородной сказки.
Ольга Ревенько, маркетолог УПП «Вердимар» холдинга «Марко»:
Под брендом Gator выпускается линейка обуви из современного технологичного материала «Эва». Преимуществом данного материала является высокопрочность. Цельнолитые сапожки в широкой цветовой гамме. Они очень легкие, имеют минимальный вес, отлично амортизируются и водонепроницаемы.
Отдохнуть от городской суеты можно, облюбовав летние террасы или благоухающие парки. Легкие пантолеты из высокотехнологичного материала «Эва» идеально впишутся в расслабленный образ выходного дня и особенно приглянутся маленьким незнайкам. Изучать разнообразие фауны станет еще комфортнее. А для скоростей мегаполисов нет ничего лучше кроссовок.
Бренд Spotter холдинга «Марко» покоряет и спортивные олимпы, и уличные трамплины. Для каждой модели своя экипировка: это яркие полиуретановые акценты на подошвах, металлизированные и пластиковые вставки, интересные шнуровка и застежка. В топе фактурные материалы: дышащие, сетчатые, мембранные.
Наталья Кулак, главный технолог УПП «Вердимар» холдинга «Марко»:
Удобные кроссовки – это симбиоз целого ряда конструктивных и технологических решений при их производстве. Для подкладочных материалов используются как натуральные кожи, так и текстильные подкладочные материалы. Подошва может быть разнообразной: рифленая, объемная, фактурная двухкомпонентная. Применяются подошвы кедовые классические из облегченного полиуретана. Подошвы двухкомпонентные – это «Эва» в сочетании с термопластичной резиной. С глубоким рифлением на ходовой поверхности. Это обеспечивает хорошее сцепление с грунтом при беге или различных активных играх.
Пара кроссовок Spotter полюбится с первой носки и объединит совместными прогулками. А бегать наперегонки с тополиным пухом – то еще удовольствие. Маленькие сорванцы летом зря время не теряют.
Ольга Ревенько:
В детской коллекции кроссовок Spotter присутствуют все современные тенденции. Яркие акценты на фактурных двухкомпонентных подошвах, металлизированные вставки, интересные шнуровки.
Режим «актив» ставим на паузу, переобуваемся в домашние тапочки.
Наталья Кулак:
Нашими специалистами разработаны и производятся тапочки с использованием различных сочетаний фактурных материалов. Это джинс, буклированный материал, трикотажные, тканые полотна. Они все имеют дышащий эффект.
Ольга Ревенько:
Ассортимент домашней обуви «Марко» постоянно обновляется и включает в себя модели мужских, женских и детских тапочек разнообразного дизайна и цветовых гамм. Выполненных из натуральных материалов, кожи и ткани.
С «Марко» это лето станет незабываемым.
*На правах рекламы.