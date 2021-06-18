Становитесь достойными гражданами нашей страны. Президент направил приветствие участникам «Зарницы» и «Зарнички»

Новости Беларуси. «Зарница» и «Зарничка». 18 июня в Брестской области начнутся финальные этапы патриотических игр. Их торжественное открытие пройдет на общевойсковом полигоне «Брестский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал «Зарнички» продлится два дня в лучших традициях армейской жизни. Ребята поучаствуют в пяти тематических этапах, каждый из которых имеет символичное название и назначение. А вот старшеклассники будут соревноваться в семи дисциплинах. Также их ждет военизированная эстафета с преодолением специальной полосы препятствий.