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Становитесь достойными гражданами нашей страны. Президент направил приветствие участникам «Зарницы» и «Зарнички»

18 июня 2021 08:29
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Новости Беларуси. «Зарница» и «Зарничка». 18 июня в Брестской области начнутся финальные этапы патриотических игр. Их торжественное открытие пройдет на общевойсковом полигоне «Брестский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Становитесь достойными гражданами нашей страны. Президент направил приветствие участникам «Зарницы» и «Зарнички»-1

Приветствие участникам направил Президент. Александр Лукашенко пожелал школьникам становиться достойными гражданами нашей страны.

Становитесь достойными гражданами нашей страны. Президент направил приветствие участникам «Зарницы» и «Зарнички»-4

Финал «Зарнички» продлится два дня в лучших традициях армейской жизни. Ребята поучаствуют в пяти тематических этапах, каждый из которых имеет символичное название и назначение. А вот старшеклассники будут соревноваться в семи дисциплинах. Также их ждет военизированная эстафета с преодолением специальной полосы препятствий.

# Игры # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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